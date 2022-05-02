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Візит Байдена в Україну є лише питанням часу - представник Конгресу США

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 11:08

Голова Комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф сказав, що "це лише питання часу", коли президент США Джо Байден відвідає Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Адам Шифф детально розповів про приблизно тригодинну дискусію делегації Конгресу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським у неділю.

"Я думаю, що президентський візит є предметом розгляду, але питання лише в тому, як скоро це стане можливим", - сказав Шифф. Він зазначив, що делегація не обговорювала цю тему під час розмови з Байденом у неділю.

За його словами, зустріч із Зеленським була зосереджена на пріоритетах для подальшої допомоги, особливо коли українці вступають у нову фазу війни з більш зосередженими бойовими діями у східній частині країни. Згодом члени делегації передали Байдену інформацію і надали свої рекомендації.

"Ми провели детальне обговорення наступного етапу війни. Вона переходить від фази, коли українці влаштовували засідки на російські танки – це був ближній бій – до більшого бою на відстані, з використанням артилерії на великій відстані, і це змінює характер того, що Україні потрібно для захисту", - сказав голова комітету з розвідки.

Шифф сказав, що обговорювалися різноманітні питання, включно з тим, щоб Україна отримала необхідне військове спорядження і отримала його швидко.

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Шифф сказав, що члени делегації на зустрічі хотіли передати Зеленському повідомлення про підтримку, тому що якщо Росії вдасться досягти успіху у своєму вторгненні, на Україні вона не зупиниться.

Як повідомлялося, у неділю до Києва з візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про візит Ненсі Пелосі до України заздалегідь не повідомлялося.

Теми: БайденУкраїнаСША
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