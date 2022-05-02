Визит Байдена в Украину - лишь вопрос времени - представитель Конгресса США

Глава Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф сказал, что "это только вопрос времени", когда президент США Джо Байден посетит Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Адам Шифф подробно рассказал о примерно трехчасовой дискуссии делегации Конгресса в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье.

"Я думаю, что президентский визит является предметом рассмотрения, но вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным", - сказал Шифф. Он отметил, что делегация не обсуждала эту тему во время разговора с Байденом в воскресенье.

По его словам, встреча с Зеленским была сосредоточена на приоритетах для дальнейшей помощи, особенно когда украинцы вступают в новую фазу войны с более сосредоточенными боевыми действиями в восточной части страны. Впоследствии члены делегации передали Байдену информацию и представили свои рекомендации.

"Мы провели детальное обсуждение следующего этапа войны. Она переходит от фазы, когда украинцы устраивали засады на российские танки – это был ближний бой – к большему бою на расстоянии, с использованием артиллерии на большом расстоянии, и это меняет характер того, что Украине нужно для защиты" - сказал глава комитета по разведке.

Шифф сказал, что обсуждались различные вопросы, включая то, чтобы Украина получила необходимое военное снаряжение и получила его быстро.

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Шифф сказал, что члены делегации на встрече хотели передать Зеленскому сообщение о поддержке, потому что если России удастся добиться успеха в своем вторжении, на Украине она не остановится.

Как сообщалось, в воскресенье в Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

О визите Нэнси Пелоси в Украину заранее не сообщалось.