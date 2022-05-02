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У Німеччині назвали абсурдом слова Лаврова, який порівняв Зеленського з Гітлером

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 20:15

Коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, у яких він припустив, що Адольф Гітлер має єврейське походження, є "абсурдною" пропагандою.

Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрейт, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У неділю ввечері в ефірі італійського телеканалу Rete 4 Лавров повторив російське виправдання війни тим, що в Україні діють нацисти.

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"Яка може бути нацифікація, якщо він (президент України Володимир Зеленський) єврей? Я можу помилятися, але Адольф Гітлер теж мав єврейську кров. Це взагалі нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти зазвичай євреї", - сказав Лавров.

Хебестрейт назвав заяву Лаврова "абсурдною". "Я думаю, що російська пропаганда, яку веде міністр закордонних справ Лавров у цьому випадку, не потребує додаткових коментарів", - сказав він.

Теми: НімеччинаЛавров
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