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В Германии назвали абсурдом слова Лаврова, сравнившего Зеленского с Гитлером

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 20:15

Комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в которых он предположил, что Адольф Гитлер имеет еврейское происхождение, являются "абсурдной" пропагандой.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В воскресенье вечером в эфире итальянского телеканала Rete 4 Лавров повторил российское оправдание войны тем, что в Украине действуют нацисты.

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"Какая может быть нацификация, если он (президент Украины Владимир Зеленский) еврей? Я могу ошибаться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это вообще ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты обычно евреи", - сказал Лавров.

Хебестрейт назвал заявление Лаврова "абсурдным". "Я думаю, что российская пропаганда, которую ведет министр иностранных дел Лавров в данном случае, не нуждается в дополнительных комментариях", - сказал он.

Темы: ГерманияЛавров
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