ЗМІ опублікували кадри, як українські захисники покидають "Азовсталь"

Американське видання оприлюднило кадри Міноборони Росії із "Азовсталі", звідки виходять українські захисники.

Джерело: Associated Press

Деталі: За твердженням Міноборони Росії, за попередню добу з "Азовсталі" вийшов ще 771 боєць полку "Азов", а загалом із 16 травня вийшли уже 1730 бійців, у тому числі 80 поранених.

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18 травня повідомлялося, що з заблокованого заводу вийшли 959 бійців.

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста заявляє, шо реєструє сотні українських військовополонених із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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