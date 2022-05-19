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ЗМІ опублікували кадри, як українські захисники покидають "Азовсталь"

Мазуренко Альона Четвер, 19 травня 2022, 20:19
скриншот

Американське видання оприлюднило кадри Міноборони Росії із "Азовсталі", звідки виходять українські захисники.

Джерело: Associated Press

Деталі: За твердженням Міноборони Росії, за попередню добу з "Азовсталі" вийшов ще 771 боєць полку "Азов", а загалом із 16 травня вийшли уже 1730 бійців, у тому числі 80 поранених.

18 травня повідомлялося, що з заблокованого заводу вийшли 959 бійців.

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста заявляє, шо реєструє сотні українських військовополонених із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Передісторія:

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Теми: Азов Маріупольобміневакуація
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