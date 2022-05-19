ЗМІ опублікували кадри, як українські захисники покидають "Азовсталь"
Четвер, 19 травня 2022, 20:19
Американське видання оприлюднило кадри Міноборони Росії із "Азовсталі", звідки виходять українські захисники.
Джерело: Associated Press
Деталі: За твердженням Міноборони Росії, за попередню добу з "Азовсталі" вийшов ще 771 боєць полку "Азов", а загалом із 16 травня вийшли уже 1730 бійців, у тому числі 80 поранених.
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18 травня повідомлялося, що з заблокованого заводу вийшли 959 бійців.
Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста заявляє, шо реєструє сотні українських військовополонених із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
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Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- Мирних жителів евакуювали, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- 14 травня боєць із позивним "Поліція" розповів, що на "Азовсталі" є близько 600 поранених, майже немає медикаментів, води та їжі. Дружини захисників Маріуполя закликали світову спільноту домагатися звільнення всього гарнізону, а не лише важкопоранених.
- 16 травня росіяни продовжували спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів "Азовсталі", а потім заявили, що нібито домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Західні ЗМІ повідомляли, що 17 травня з "Азовсталі" виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.