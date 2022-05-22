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Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина

Денис КарловскийВоскресенье, 22 мая 2022, 21:05
Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский снова сетует, что Украина приостановила процесс переговоров, а Россия, мол, готова работать над документами.

Источник: Мединский для белорусского телеканала "ОНТ"

Дословно: "Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению переговоров мирных переговоров находится на стороне Украины.

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Замораживание переговоров – это полностью инициатива Украины".

Детали: Мединский говорит, что российская переговорная группа якобы передала письменные ответы на тот проект соглашения, предложенный Украиной 29 марта в Стамбуле.

По его словам, будто бы после передачи документов представителям Украины, переговоры прекратились.

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Российский чиновник в очередной раз сказал, что встреча президентов Украины и России может состояться, но для этого нужно иметь "документы высокой степени готовности".

Предыстория:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский убежден, что его встреча с российским президентом Владимиром Путином точно состоится, но пока неизвестно, в каком формате и когда. Однако из-за поведения российских оккупационных войск никто из возможных гарантов безопасности Украины не желает подписывать международное соглашение с участием России.
  • 20 мая член переговорной группы РФ Леонид Слуцкий намекнул, что Украина должна дать сигнал о возобновлении переговоров.
  • Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк твердо настоял, что не нужно предлагать Украине прекращение огня без отведения российских войск к тем позициям, которые существовали 23 февраля. Он также объяснял, что пока вести переговоры с россиянами нет смысла.
  • В министерстве иностранных дел РФ повторили слова Мединского, что Украина не отвечает на их письменные предложения по мирному соглашению и блокирует переговоры.
  • 13 мая советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Кремль будто бы готов сесть за стол переговоров с Украиной при посредничестве западных партнеров, чтобы подписать какое-то мирное соглашение.

Темы: переговорыРосcияперемириеПутин
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