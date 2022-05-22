Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский снова сетует, что Украина приостановила процесс переговоров, а Россия, мол, готова работать над документами.

Источник: Мединский для белорусского телеканала "ОНТ"

Дословно: "Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению переговоров мирных переговоров находится на стороне Украины.

Замораживание переговоров – это полностью инициатива Украины".

Детали: Мединский говорит, что российская переговорная группа якобы передала письменные ответы на тот проект соглашения, предложенный Украиной 29 марта в Стамбуле.

По его словам, будто бы после передачи документов представителям Украины, переговоры прекратились.

Российский чиновник в очередной раз сказал, что встреча президентов Украины и России может состояться, но для этого нужно иметь "документы высокой степени готовности".

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