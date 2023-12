Кулеба відповів на пропозиції Україні піти на поступки Путіну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що стратегія умиротворення та поступок президенту РФ Владіміру Путіну зазнала провалу після 2014 року та не має шансів на успіх.

Про це Кулеба сказав на сесії Всесвітнього економічного форуму "Україна та ЄС: виграють усі", повідомляє "Європейська правда".

"Для усіх, хто вірить, що Україна може піти на поступки, щоб умиротворити Путіна, моя відповідь дуже проста. Ця стратегія застосовувалась провідними силами у світі з 2014 року до 24 лютого 2022 року. Поступіться тут, підіть на поступки ось тут, це допоможе запобігти війні. Вона зазнала провалу. Вісім років цієї стратегії вилились у ракети, що вдаряють Київ, та у кровопролиття на Донбасі", - сказав міністр.

За його словами, якщо політики справді хочуть зупинити війну, вони повинні підтримати Україну та допомогти їй перемогти.

"Розумію, що політикам важко визнати помилковість своєї політики і її провалу. Але моє повідомлення наступне: вона провалилась одного разу, вона провалиться знову і не зупинить війну", - додав міністр.

За його словами, в історії є випадки, коли для такого типу стратегії немає місця.

"Я не можу уявити трьох союзників - СРСР, США та Британію - які зустрічаються у 1942-1943 році й кажуть: гляньте, ситуація така важка на фронті, нам треба зв’язатись з Гітлером і запропонувати йому угоду. Можливо, нам потрібно піти на декілька поступок, щоб зупинити його. Ми повинні діяти розумно", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, редакції "Європейської правди" та "Української правди" виступили з редакційною статтею, у якій пояснили, чому поступки Путіну стануть поразкою Заходу.

Ось англомовна версія цієї статті, яку варто поширювати у західних державах: The Illusion of Compromise. Concessions to Russia Proposed by the NYT Will Defeat the West.