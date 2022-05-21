Зеленський підтвердив, що бійців з "Азовсталі" мають повернути Україні

Бійці, що вийшли з "Азовсталі", скриншот з відео РИА Новости

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь", мають бути звільнені за процедурою обміну.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам

Пряма мова: "Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі"...

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Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну.

На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення (захисників) і підготовки до діалогу, до обміну тощо... Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із партнерами, які брали на себе відповідальність".

Деталі: Зеленський зазначив, що "десятки-сотні разів" просив лідерів інших держав надати зброю для деблокади Маріуполя та його захисників. Але врешті-решт довелося покладатися на дипломатію, бо військовим шляхом розблокувати було неможливо.

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Президент наголосив, що про розблокування домовлялися західні партнери. Він особисто просив лідерів Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю, Франції вплинули на президента Росії Володимира Путіна.

На момент розмови Зеленського з журналістами вихід українських захисників із "Азовсталі" ще тривав, але 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців уже виведено і що це – 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

Командир полку Нацгвардії України "Азов" Денис Прокопенко заявляв, що важкопоранені бійці з заводу "Азовсталь" мають будуть доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.

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