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Зеленський підтвердив, що бійців з "Азовсталі" мають повернути Україні

Олена РощінаСубота, 21 травня 2022, 11:11
Бійці, що вийшли з "Азовсталі", скриншот з відео РИА Новости

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь", мають бути звільнені за процедурою обміну.  

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам 

Пряма мова: "Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі"... 

Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. 

На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення (захисників) і підготовки до діалогу, до обміну тощо... Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із партнерами, які брали на себе відповідальність".

Деталі: Зеленський зазначив, що "десятки-сотні разів" просив лідерів інших держав надати зброю для деблокади Маріуполя та його захисників. Але врешті-решт довелося покладатися на дипломатію, бо військовим шляхом розблокувати було неможливо.

Президент наголосив, що про розблокування домовлялися західні партнери. Він особисто просив лідерів Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю, Франції вплинули на президента Росії Володимира Путіна. 

ВІДЕО ДНЯ

На момент розмови Зеленського з журналістами вихід українських захисників із "Азовсталі" ще тривав, але 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців уже виведено і що це – 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

Командир полку Нацгвардії України "Азов" Денис Прокопенко заявляв, що важкопоранені бійці з заводу "Азовсталь" мають будуть доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.

Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

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Теми: ЗеленськийМаріупольАзов обмін
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