Буданов рассказал детали помощи защитникам Мариуполя: всего было 16 вертолетов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что всего к защитникам Мариуполя в "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью, а однажды с 72 бойцами полка "Азов" на борту.

Источник: Буданов для американского военного издания The War Zone

Прямая речь Буданова: "Специальную операцию разработали специалисты ГУР МО. В общей сложности было 7 таких миссий.

Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение (для защитников "Азовстали" - УП). Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили (на обратном пути – УП). Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов".

Детали: Начальник ГУР рассказал также, что в каждой миссии летело два вертолета, которые везли бойцам на "Азовстали" еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы. Тем не менее, во время одной миссии вылетело сразу четыре вертолета.

Также вертолетами во время очередной миссии привезли 72 бойца из полка Нацгвардии "Азов", которые усилили уже находившееся на "Азовстале" подразделение.

Буданов отказался сказать, когда происходили полеты этих вертолетов и количество потерь среди украинских военнослужащих.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Руководитель ГУР Кирилл Буданов: Война закончится выходом на нашу админграницу

Предыстория: