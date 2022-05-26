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Буданов рассказал детали помощи защитникам Мариуполя: всего было 16 вертолетов

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 15:34
Буданов рассказал детали помощи защитникам Мариуполя: всего было 16 вертолетов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что всего к защитникам Мариуполя в "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью, а однажды с 72 бойцами полка "Азов" на борту.

Источник: Буданов для американского военного издания The War Zone

Прямая речь Буданова: "Специальную операцию разработали специалисты ГУР МО. В общей сложности было 7 таких миссий.

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Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение (для защитников "Азовстали" - УП). Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили (на обратном пути – УП). Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов".

Детали: Начальник ГУР рассказал также, что в каждой миссии летело два вертолета, которые везли бойцам на "Азовстали" еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы. Тем не менее, во время одной миссии вылетело сразу четыре вертолета.

Также вертолетами во время очередной миссии привезли 72 бойца из полка Нацгвардии "Азов", которые усилили уже находившееся на "Азовстале" подразделение.

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Буданов отказался сказать, когда происходили полеты этих вертолетов и количество потерь среди украинских военнослужащих.

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Предыстория:

  • Впервые об операции доставки боеприпасов, провианта и медикаментов вертолетами в "Азовстали" рассказал "Украинской правде" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В тот момент, защитники Мариуполя еще находились в осаде российских войск на территории меткомбината "Азовсталь".
  • Президент Владимир Зеленский, уже после эвакуации украинских военных из "Азовстали", в интервью ведущим "Единого телемарафона" рассказал, что во время таких операций вертолетами не вернулось домой 90% летчиков.
  • В интервью "Украинской правде" основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что последние две попытки доставки вертолетами необходимых припасов для защитников Мариуполя были неудачными. Он также рассказал, что у этих операций нет подобных прецедентов в мировой истории и добавил, что в ходе одного такого вылета прилетело 5 медиков из Днепра, в том числе хирург и анестезиолог.
  • 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти на территорию, подконтрольную противнику.
  • 20 мая российский министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что якобы эвакуация украинских защитников с территории "Азовстали" завершена. По его словам, в российский плен будто бы сдались 2439 украинских военнослужащих. Американские эксперты полагают, что россияне завышают количество пленных из Мариуполя. Президент Зеленский заверил, что договоренности предусматривали освобождение эвакуированных защитников из Мариуполя в рамках обмена военнопленными.

Темы: МариупольАзовМинобороныВооруженные силы
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