Київщина: арештували колаборантів, які давали окупантам житло, їжу та інформацію

Двох мешканців Київщини арештували за підозрою в співпраці з російськими окупантами.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, у період окупації села Бабинці Бучанського району чоловік і жінка добровільно надали військовослужбовцям ЗС РФ житло.

Підозрювані забезпечували їх продуктами харчування. Також вони надавали окупантам інформацію стосовно місцевих мешканців, використовуючи її, росіяни грабували будинки людей.

Крім того, чоловік показав окупантам маршрут до основних транспортних шляхів регіону.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.