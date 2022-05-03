Киевщина: арестованы коллаборанты, которые давали оккупантам жилье, еду и информацию
Вторник, 3 мая 2022, 13:36
Двое жителей Киевщины были арестованы по подозрению в сотрудничестве с российскими оккупантами.
Источник: Киевская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, в период оккупации села Бабинцы Бучанского района мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим ВС РФ жилье.
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Подозреваемые снабжали их продуктами питания. Также они предоставляли оккупантам информацию о местных жителях, используя ее, россияне грабили дома людей.
Кроме того, мужчина показал оккупантам маршрут к основным транспортным путям региона.
В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.
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