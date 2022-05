Нова посол США відвідала місце боїв в аеропорту Гостомеля

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала аеропорт Гостомеля, де у перші дні війни йшли жорстокі бої з російськими десантниками.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки - разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва", - написала Бріджит Брінк.

My first trip outside Kyiv was to Hostomel air field, where Ukrainian soldiers fought and won one of the first major battles in the war. My thoughts are in the Donbas, where the fight is critical right now. pic.twitter.com/7Povj2k1a2