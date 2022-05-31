Нова посол США відвідала місце боїв в аеропорту Гостомеля

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала аеропорт Гостомеля, де у перші дні війни йшли жорстокі бої з російськими десантниками.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки - разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва", - написала Бріджит Брінк.

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My first trip outside Kyiv was to Hostomel air field, where Ukrainian soldiers fought and won one of the first major battles in the war. My thoughts are in the Donbas, where the fight is critical right now. pic.twitter.com/7Povj2k1a2 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 31, 2022

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про прибуття Бріджит Брінк до Києва.

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Перед тим, як Сенат США 19 травня Сенат США одноголосно затвердив її на посаду посла Сполучених Штатів в Україні, Штати не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.