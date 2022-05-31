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Нова посол США відвідала місце боїв в аеропорту Гостомеля

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 19:05

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала аеропорт Гостомеля, де у перші дні війни йшли жорстокі бої з російськими десантниками.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки - разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва", - написала Бріджит Брінк.

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Нагадаємо, 30 травня стало відомо про прибуття Бріджит Брінк до Києва. 

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Перед тим, як Сенат США 19 травня Сенат США одноголосно затвердив її на посаду посла Сполучених Штатів в Україні, Штати не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

Теми: СШАКиїв
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