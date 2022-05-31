Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Новая посол США посетила место боев в аэропорту Гостомеля

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 19:05

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила аэропорт Гостомеля, где в первые дни войны шли жестокие бои с российскими десантниками.

Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомеля, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли - вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", - написала Бриджит Бринк.

Напомним, 30 мая стало известно о прибытии Бриджит Бринк в Киев.

Прежде чем Сенат 19 мая утвердил Бринк на должность посла в Украине, США не имели посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования в отношении своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

ВИДЕО ДНЯ

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

Темы: СШАКиев
Главное сегодня

ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ

В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему

Луганщина: оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, в городе бои

Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Газпром" останавливает поставки газа в Данию и германские поставки Shell

Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия

Все новости...
США
В Пентагоне допускают эскалацию в Украине и говорят об определяющих боях
Штаты могут предоставить Украине РСЗО с меньшей дальностью – СМИ
Посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев
Последние новости
00:30
Изюмское направление: Военные сбили российский вертолет "Аллигатор"
23:45
Детский омбудсмен Польши запускает горячую линию для украинцев
23:35
Арест активов Татнефти, самоэмбарго Газпрома: итоги дня в экономике
23:23
Посол США в ООН: Белый дом четко дал понять, что будет предоставлять Украине только оборонное оружие
22:56
Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях
22:54
ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ
22:51
Зеленский обратился к тем, кто указывает, как нужно воевать: смотрите на весь фронт
22:39
Зеленский: Как только заработает 6-й пакет санкций, начнем готовить 7-й
22:27
В России заявили, что хотят прекратить "гражданскую войну" в Украине
22:24
В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему
Все новости...