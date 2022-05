Новая посол США посетила место боев в аэропорту Гостомеля

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила аэропорт Гостомеля, где в первые дни войны шли жестокие бои с российскими десантниками.

Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомеля, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли - вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", - написала Бриджит Бринк.

My first trip outside Kyiv was to Hostomel air field, where Ukrainian soldiers fought and won one of the first major battles in the war. My thoughts are in the Donbas, where the fight is critical right now. pic.twitter.com/7Povj2k1a2