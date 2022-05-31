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Новая посол США посетила место боев в аэропорту Гостомеля

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 19:05

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила аэропорт Гостомеля, где в первые дни войны шли жестокие бои с российскими десантниками.

Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомеля, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли - вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", - написала Бриджит Бринк.

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Напомним, 30 мая стало известно о прибытии Бриджит Бринк в Киев.

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Прежде чем Сенат 19 мая утвердил Бринк на должность посла в Украине, США не имели посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования в отношении своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

Темы: СШАКиев
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