Новая посол США посетила место боев в аэропорту Гостомеля

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила аэропорт Гостомеля, где в первые дни войны шли жестокие бои с российскими десантниками.

Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомеля, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли - вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", - написала Бриджит Бринк.

My first trip outside Kyiv was to Hostomel air field, where Ukrainian soldiers fought and won one of the first major battles in the war. My thoughts are in the Donbas, where the fight is critical right now. pic.twitter.com/7Povj2k1a2 May 31, 2022

Напомним, 30 мая стало известно о прибытии Бриджит Бринк в Киев.

Прежде чем Сенат 19 мая утвердил Бринк на должность посла в Украине, США не имели посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования в отношении своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

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Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.