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Росіяни випустили по Львівщині 6 ракет, 2 з яких було збито ППО – Козицький

Світлана КізіловаСереда, 4 травня 2022, 00:36
Наслідки ракетної атаки на Львів, фото мера Андрія Садового

За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет, які були випущені росіянами по Львівській області у вівторок, українські сили ППО збили дві.

Джерело: голова Львівської ОВА (ОДА) Максим Козицький в Telegram

Пряма мова: "Офіційно. Те, що можу розповісти станом на цю годину. За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.

Припускають, що ракети летіли з Каспійського регіону.

Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів.

Двоє людей звернулися у медзаклади області з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих – середньої важкості.

Дякую воїнам ПвК "Захід", які роблять надможливе, щоб вберегти нас від загроз з повітря.

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Дякую також працівникам ДСНС, Львівобленерго та Укрзалізниці, які оперативно ліквідовують наслідки ударів і працюють над відновленням електропостачання у житлових районах міста".

Нагадаємо:

3 травня Росія завдала ракетних ударів: по підстанції біля вокзалу у Воловці на Закарпатті, по місту Арциз у Болградському районі Одеської області, по Дніпропетровщині, по Долинській громаді Кіровоградській області, по Авдіївці в Донецькій області, по Львову, по прикордонню Сумської області.

Крім того, ввечері 3 травня у Запоріжжі було чутно вибух.

Президент Володимир Зеленський вважає, що чисельні ракетні удари Росії по різних українських містах у вівторок свідчать про її безсилля перемогти Україну.

Теми: ЛьвівЛьвівщинавійнаРосія
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