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Росія бойкотує засідання Ради Безпеки ООН з комітетом ЄС

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 08:08

За словами дипломатів, Росія бойкотує засідання Ради Безпеки ООН у середу з Комітетом ЄС з політики та безпеки, що є ще однією ознакою погіршення відносин між Москвою та її партнерами з Організації Об’єднаних Націй.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

За словами російського дипломатичного джерела, рішення Москви пов’язане з ситуацією в Україні.

Західний дипломат сказав, що вони не пам’ятають, щоб Росія бойкотувала засідання Ради Безпеки після вторгнення в Україну 24 лютого.

Щорічна неформальна зустріч між Радбезом та Комітетом ЄС з політики та безпеки не проводилася з 2019 року через пандемію Covid-19. Очікується, що на зустрічі в середу будуть розглянуті питання взаємодії ЄС з ООН у країнах, де обидві організації проводять операції.

Росію, яка є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки, вигнали з кількох органів ООН, включаючи раду з прав людини.

На пресконференції у вівторок посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, чия країна обійме головування в Раді Безпеки в травні, заявила, що Рада була "надзвичайно успішною" в "ізоляції Росії" з кінця лютого.

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"Росія ізольована в Раді Безпеки, і щоразу, коли ми маємо дискусію в Раді Безпеки щодо Росії, вони перебувають у обороні, і ми продовжуватимемо тримати їх у обороні, поки вони не припинять свою жорстоку атаку на українців", – сказала вона.

Теми: РосіяООНЄС
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