У Харкові планували підірвати 10 кг тротилу – поліція
Середа, 4 травня 2022, 18:04
Нацполіція запобігла підриву об’єкта інфраструктури на Харківщині.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Під час проведення заходів із затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова.
Реклама:
4 травня оперативники УСР спільно з фахівцями вибухотехнічної служби обласної поліції та спецпризначеннями полку поліції особливого призначення провели обстеження території та виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого - РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу.
Причетних осіб наразі не встановили.
ВІДЕО ДНЯ