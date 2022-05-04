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У Харкові планували підірвати 10 кг тротилу – поліція

Роман ПетренкоСереда, 4 травня 2022, 18:04

Нацполіція запобігла підриву об’єкта інфраструктури на Харківщині.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Під час проведення заходів із затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова.

4 травня оперативники УСР спільно з фахівцями вибухотехнічної служби обласної поліції та спецпризначеннями полку поліції особливого призначення провели обстеження території та виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого - РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу.

Причетних осіб наразі не встановили.

Теми: Харківдиверсантиполіціявійна
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