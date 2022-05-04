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Угорщина після першої ракети РФ по Закарпаттю не змінила позицію щодо зброї для України

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 19:42

В уряді Угорщини після першого ракетного обстрілу по території Закарпатської області заявили, що це тільки підтверджує правильність позиції Угорщини щодо зброї для України та її транзиту. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Infopost.

Держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер в радіоефірі 4 травня розповів про ракетний удар по станції Воловець, та зазначив, що тримає зв’язок з посольством Угорщини.

"Важливо зазначити, що ця атака свідчить про те, що ми прийняли правильне рішення, коли вирішили не відправляти зброю на війну", – сказав Менцер.

Він наголосив, що військові вантажі союзників для України, якщо їх везтимуть через угорсько-український кордон, можуть стати цілями для атаки РФ. 

Менцер також поставив під сумнів пакет санкцій ЄС щодо російської нафти та газу. Держсекретар зазначив, що уряд "не може підтримувати санкції на імпорт природного газу та нафти, оскільки угорський народ не повинен сплачувати ціну війни".

Теми: УгорщинаЗакарпаття
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