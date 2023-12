Дослідники показали візуалізацію руйнувань у Попасній на Луганщині

Військова адміністрація отримала візуалізацію від японських дослідників руйнувань забудови Попасної російськими окупантами.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Дослідницька група Токійського університету опублікувала цифрові карти, на яких візуалізовано руйнування на Луганщині внаслідок російського вторгнення.

Супутники, використовуючи інфрачервоне випромінювання, показали, що за останній місяць у кількох містах Луганської області одна за одною спалахували великі пожежі, що свідчить про жорстокі атаки з боку Росії".

Деталі: Гайдай оприлюднив візуалізацію пожеж, яку зафіксували супутники в Попасній.

Червоним вказанані значні руйнування, вибухи і пожежі. На мапі видно, що обстріли й руйнування стосуються житлової забудови, переважно приватних садиб.

Голова дослідницької групи Хіденорі Ватанаве долучив відеозапис із безпілотника, зробленого росіянами, який підтверджує значні руйнування.

A drone footage of an urban battle in #Popasna, on May 3. Russian soldiers surround Ukrainian soldiers and then capture them. pic.twitter.com/FYoRODImV5