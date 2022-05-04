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Дослідники показали візуалізацію руйнувань у Попасній на Луганщині

Денис КарловськийСереда, 4 травня 2022, 21:01
візуалізація руйнувань у попасній. фото: cesium

Військова адміністрація отримала візуалізацію від японських дослідників руйнувань забудови Попасної російськими окупантами.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Дослідницька група Токійського університету опублікувала цифрові карти, на яких візуалізовано руйнування на Луганщині внаслідок російського вторгнення.

Супутники, використовуючи інфрачервоне випромінювання, показали, що за останній місяць у кількох містах Луганської області одна за одною спалахували великі пожежі, що свідчить про жорстокі атаки з боку Росії".

Деталі: Гайдай оприлюднив візуалізацію пожеж, яку зафіксували супутники в Попасній.

Червоним вказанані значні руйнування, вибухи і пожежі. На мапі видно, що обстріли й руйнування стосуються житлової забудови, переважно приватних садиб.

Голова дослідницької групи Хіденорі Ватанаве долучив відеозапис із безпілотника, зробленого росіянами, який підтверджує значні руйнування.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Унаслідок обстрілу росіянами Михайлівки біля Рубіжного загинув православний священик.
  • Російські загарбники знищили або вивезли трирічний запас зерна з території Луганщини.
  • Гайдай прогнозує, що через два тижні ситуація на полі бою почне змінюватися на користь України, зокрема через постачання західного озброєння.

Теми: Луганська областьобстрілРосіябойові дії
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