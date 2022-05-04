Дослідники показали візуалізацію руйнувань у Попасній на Луганщині
Військова адміністрація отримала візуалізацію від японських дослідників руйнувань забудови Попасної російськими окупантами.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова Гайдая: "Дослідницька група Токійського університету опублікувала цифрові карти, на яких візуалізовано руйнування на Луганщині внаслідок російського вторгнення.
Супутники, використовуючи інфрачервоне випромінювання, показали, що за останній місяць у кількох містах Луганської області одна за одною спалахували великі пожежі, що свідчить про жорстокі атаки з боку Росії".
Деталі: Гайдай оприлюднив візуалізацію пожеж, яку зафіксували супутники в Попасній.
Червоним вказанані значні руйнування, вибухи і пожежі. На мапі видно, що обстріли й руйнування стосуються житлової забудови, переважно приватних садиб.
Голова дослідницької групи Хіденорі Ватанаве долучив відеозапис із безпілотника, зробленого росіянами, який підтверджує значні руйнування.
A drone footage of an urban battle in #Popasna, on May 3. Russian soldiers surround Ukrainian soldiers and then capture them. pic.twitter.com/FYoRODImV5— Hidenori Watanave, Ph.D. (@hwtnv) May 3, 2022
Передісторія:
- Унаслідок обстрілу росіянами Михайлівки біля Рубіжного загинув православний священик.
- Російські загарбники знищили або вивезли трирічний запас зерна з території Луганщини.
- Гайдай прогнозує, що через два тижні ситуація на полі бою почне змінюватися на користь України, зокрема через постачання західного озброєння.