Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про медицину: РФ принесла такі проблеми, які ми й уявити не могли

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 травня 2022, 23:07
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє про повну відсутність лікування хворих на рак, дуже ускладнений доступ до інсуліну та нестачу антибіотиків на окупованих Росією територіях.

Джерело: Зеленський у виступі на благодійному вечорі Brave Ukraine, який транслювався в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому.

Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак, це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет, це неможливість провести хірургічні операції. Навіть просто нестача антибіотиків. Це наслідки російської окупації для частини нашої землі, частини нашого народу, який ми повинні звільнити від цих загарбників".

Деталі: За словами президента, на сьогодні російські війська знищили або пошкодили в Україні майже 400 закладів охорони здоров'я, серед яких лікарні, пологові будинки, амбулаторії, тощо.

"На тимчасово окупованих районах України на сході та півдні просто катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів", - зазначив він.

Теми: ЗеленськиймедицинавійнаРосія
Головне сьогодні

Законодавство також декомунізували

Путін знову зустрінеться з Лукашенком

У Броварах до кінця війни заборонили Московський патріархат

Патріарх Кирил закликав молитися, "щоб не було глобальної війни"

Армія РФ почала активно застосовувати авіацію та артилерію в Запорізькій області

Депортованих погрозами змушують приймати "громадянство" ОРЛО – ГУР

Усі новини...
Зеленський
Буш порівняв Зеленського з Черчиллем
Джонсон обговорив із Зеленським надання озброєння більшої дальності
Зеленський розповів про розмову з президентом Німеччини
Останні новини
16:35
оновлено, фото, відеоРосіяни обстріляли евакуаційне авто біля "Азовсталі", є загиблий
16:34
У Росії заочно заарештували Невзорова
16:26
У Києві 8-9 травня посилять патрулі на вулицях - Кличко
16:20
Пальне на АЗС знову подорожчало: ціни
16:10
Законодавство також декомунізували
15:57
У Китаї держкорпораціям і держорганам наказали замінити імпортні комп'ютери своїми
15:56
"Республіки" ОРДЛО призначили "послів" у Росії
15:42
Росія бідкається, що її не запросили на роковини Перемоги у Парижі
15:42
СБУ: в ході спецоперації взято в полон 11 російських снайперів
15:32
Путін знову зустрінеться з Лукашенком
Усі новини...