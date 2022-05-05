Зеленський про медицину: РФ принесла такі проблеми, які ми й уявити не могли

Президент Володимир Зеленський заявляє про повну відсутність лікування хворих на рак, дуже ускладнений доступ до інсуліну та нестачу антибіотиків на окупованих Росією територіях.

Джерело: Зеленський у виступі на благодійному вечорі Brave Ukraine, який транслювався в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому.

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Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак, це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет, це неможливість провести хірургічні операції. Навіть просто нестача антибіотиків. Це наслідки російської окупації для частини нашої землі, частини нашого народу, який ми повинні звільнити від цих загарбників".

Деталі: За словами президента, на сьогодні російські війська знищили або пошкодили в Україні майже 400 закладів охорони здоров'я, серед яких лікарні, пологові будинки, амбулаторії, тощо.

"На тимчасово окупованих районах України на сході та півдні просто катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів", - зазначив він.