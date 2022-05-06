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На Луганщині зникли двоє рятувальників, які везли воду в Нижнє

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 11:09
Ілюстративне фото з Телеграм Сергія Гайдая

У Луганській області зникли двоє рятувальників: вони повезли людям воду в село Нижнє і перестали виходити на зв‘язок. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 

Пряма мова: "4 травня два працівники ДСНС – Денис Колотілов та Геннадій Муратов – на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію: повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. По обіді перестали виходити на зв’язок.

Пошуки результатів не дали – ані чоловіків, ані пожежної машини не знайдено".

Деталі: Є ймовірність, що рятувальники потрапили в полон до росіян, адже того дня поблизу села точилися бої.

 
Село Нижнє на мапі

Пошуки тривають.

Теми: Луганська областьвійнавійнаДСНС
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