На Луганщині зникли двоє рятувальників, які везли воду в Нижнє
П'ятниця, 6 травня 2022, 11:09
У Луганській області зникли двоє рятувальників: вони повезли людям воду в село Нижнє і перестали виходити на зв‘язок.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Пряма мова: "4 травня два працівники ДСНС – Денис Колотілов та Геннадій Муратов – на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію: повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. По обіді перестали виходити на зв’язок.
Пошуки результатів не дали – ані чоловіків, ані пожежної машини не знайдено".
Деталі: Є ймовірність, що рятувальники потрапили в полон до росіян, адже того дня поблизу села точилися бої.
Пошуки тривають.