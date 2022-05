Україна вважає провокацією вандалізм на кладовищі у Нідерландах із символами полку "Азов"

Посольство України у Нідерландах рішуче засудило акт вандалізму, скоєний 3 травня на військовому цвинтарі Йонкербос у Наймегені.

"Вважаємо цей вчинок грубою образою пам'яті жертв Другої світової війни та провокацією, зокрема проти України.

Ми глибоко стурбовані і засмучені тим, що акт вандалізму був скоєний напередодні Днів пам'яті, днів, коли європейські народи вшановують пам'ять усіх загиблих у боротьбі за звільнення від нацизму", - йдеться у повідомленні.

На фото, яке опублікувало у Twitter МЗС України, видно, що невідомі залишили написи "Slava Ukraine" та написи і символи, пов’язані з полком "Азов", а також нацистську свастику і прапори України у різних частинах кладовища.

We strongly condemn the act of vandalism committed on the Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen, the Netherlands.



We consider this act a brutal insult to the memory of the victims of the Second World War and a provocation, including against Ukraine.



