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Україна вважає провокацією вандалізм на кладовищі у Нідерландах із символами полку "Азов"

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 13:40
Фото з Твіттера МЗС України

Посольство України у Нідерландах рішуче засудило акт вандалізму, скоєний 3 травня на військовому цвинтарі Йонкербос у Наймегені.

Про це посольство заявило на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Вважаємо цей вчинок грубою образою пам'яті жертв Другої світової війни та провокацією, зокрема проти України. 

Ми глибоко стурбовані і засмучені тим, що акт вандалізму був скоєний напередодні Днів пам'яті, днів, коли європейські народи вшановують пам'ять усіх загиблих у боротьбі за звільнення від нацизму", - йдеться у повідомленні.

На фото, яке опублікувало у Twitter МЗС України, видно, що невідомі залишили написи "Slava Ukraine" та написи і символи, пов’язані з полком "Азов", а також нацистську свастику і прапори України у різних частинах кладовища.

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На інших фото у мережі видно також написи "Fuck Russia" та "Fuck Putin".

 

Посольство висловило сподівання, що правоохоронні органи Нідерландів оперативно знайдуть та притягнуть до відповідальності винних у цьому злочині.

Теми: НідерландиАзов Росіяпровокації
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