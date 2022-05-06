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Фінляндія у березні скоротила імпорт російської нафти на 70%

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 14:45

Фінляндії вдалося скоротити обсяги імпорту нафти з Росії відразу після того, як наприкінці лютого почалося вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю митницею, скандинавська країна імпортувала на 70% менше сирої нафти з Росії в березні, замінюючи її в основному імпортом з Норвегії. Вартість закупівлі нафти з Росії впала на 45% порівняно з роком раніше.

"Торговельні відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються", – заявив Пасі Куоппамакі, головний економіст Danske Bank A/S з Гельсінкі. Велике збільшення вартості імпорту буде "тимчасовим явищем", оскільки Фінляндія скорочує використання російської енергії, додав він.

В окремому звіті статистичний офіс повідомляє, що Фінляндія імпортувала 92% природного газу з Росії в 2021 році. Вартість імпорту природного газу зросла на 282% у березні до 151,4 мільйона євро, повідомляє митниця. Дані про обсяги імпорту природного газу поки недоступні. На газ припадає лише 5% споживаної енергії в північній країні.

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Теми: Фінляндіягаз
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