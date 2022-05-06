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Финляндия в марте сократила импорт российской нефти на 70%

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 14:45

Финляндии удалось сократить объемы импорта нефти из России сразу после того, как в конце февраля началось вторжение в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Согласно данным, опубликованным в пятницу таможней, скандинавская страна импортировала на 70% меньше сырой нефти из России в марте, заменяя ее в основном импортом из Норвегии. Стоимость закупки нефти из России упала на 45% по сравнению с годом ранее.

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"Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно рушатся", – заявил Паси Куоппамаки, главный экономист Danske Bank A/S из Хельсинки. Большое увеличение стоимости импорта будет "временным явлением", поскольку Финляндия сокращает использование российской энергии, добавил он.

В отдельном отчете статистический офис сообщает, что Финляндия импортировала 92% природного газа из России в 2021 году. Стоимость импорта природного газа выросла на 282% в марте, до 151,4 миллионов евро, сообщает таможня. Данные об объемах импорта природного газа пока недоступны. На газ приходится всего 5% потребляемой энергии в северной стране.

Темы: Финляндиягаз
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