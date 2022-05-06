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Росія бідкається, що її не запросили на роковини Перемоги у Парижі

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 15:42

Посол Росії у Франції Олексій Мєшков поскаржився, що його не запросили на офіційні заходи у Парижі, присвячені 77-м роковинам Дня Перемоги.

Мєшкова цитує російське державне агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"8 травня у Франції традиційно проводитимуться святкування, присвячені перемозі у Другій світовій війні. Завжди посли та військові аташе – спочатку Радянського Союзу, потім Росії, Білорусі як країн, які зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом, – запрошувалися. Цього року нам місця на трибуні не знайшлося", – сказав Мєшков.

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При цьому він висловив невдоволення, що на трибуні "сидітимуть посли тих країн, які воювали на боці гітлерівської Німеччини".

8 травня президент Франції Еммануель Макрон очолить церемонію на Єлисейських полях у Парижі, присвячену річниці Дня Перемоги над нацизмом.

Теми: РосіяФранція9 травня
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