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Джонсон у промові до Дня перемоги у Європі згадав Україну

Неділя, 8 травня 2022, 15:24

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у своєму вітанні до Дня перемоги у Європі 8 травня згадав триваючу війну Росії проти України та пообіцяв підтримку.

Коротке відеозвернення Джонсон оприлюднив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі", - заявив прем’єр Британії.

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Нагадаємо, Британія анонсувала новий пакет обсягом 1,6 млрд доларів на допомогу для України, включно з системами контрбатарейної боротьби та іншим озброєнням.

В уряді повідомили також, що Джонсон цього місяця зустрінеться з провідними компаніями військово-промислового комплексу та обговорить збільшення виробництва, з огляду на зростання попиту через війну в Україні. 

Також уряд Великої Британії пообіцяв відправити в Україну 287 мобільних генераторів, крім 569, які вже передані.

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Теми: Борис ДжонсонУкраїна
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