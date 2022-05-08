173 людей, яких евакуювали з "Азовсталі", прибули в Запоріжжя
173 цивільних, яких евакуювали з території заводу "Азовсталь", прибули в Запоріжжя.
Джерело: Маріупольська міська рада, кореспонденти міжнародної агенції AFP
Дослівно: "Ще 173 людини врятовано з "Азовсталі" та Маріуполя.
10 автобусів з маріупольцями вже на території вільної України.
Дякуємо за це всім героїчним оборонцям "Азовсталі". Ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців вдалося дістати та вивезти мирних з території заводу".
Деталі: У Маріупольській міській раді також висловили вдячність ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста і віце-прем’єр-міністерці Ірині Верещук за організацію безпечної евакуації цивільних.
Наразі невідомо, чи залишилася якась частина людей у фільтраційних таборах на території, підконтрольній Росії, адже за даними командування полку "Азов" російські окупанти пропускають всіх не відразу.
Передісторія:
- Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук прозвітувала ввечері 7 травня, що всіх цивільних осіб, які залишались у підземних бомбосховищах "Азовсталі", безпечно евакуювали.
- 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 3 травня колона прибула до Запоріжжя. Задля цієї операції генсекретар ООН Антоніу Гутерреш провів низку зустрічей зі світовими лідерами та особисто літав до Москви і Києва, аби погодити деталі.
- 4 травня в рамках "маріупольського коридору" до Запоріжжя зуміли евакуювати 344 людини. Це стало другим етапом евакуації під проводом ООН і МКЧХ.
- 6 травня українська влада в рамках третього етапу евакуації підтвердила безпечне вивезення 50 людей з території "Азовсталі" включно з дітьми.
- Президент Володимир Зеленський заявив увечері 7 травня, що міжнародні організації спільно з українською владою готують евакуацію з "Азовсталі" поранених військових і медиків найближчим часом.