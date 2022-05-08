173 людей, яких евакуювали з "Азовсталі", прибули в Запоріжжя

173 цивільних, яких евакуювали з території заводу "Азовсталь", прибули в Запоріжжя.

Джерело: Маріупольська міська рада, кореспонденти міжнародної агенції AFP

Дослівно: "Ще 173 людини врятовано з "Азовсталі" та Маріуполя.

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10 автобусів з маріупольцями вже на території вільної України.

Дякуємо за це всім героїчним оборонцям "Азовсталі". Ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців вдалося дістати та вивезти мирних з території заводу".

Деталі: У Маріупольській міській раді також висловили вдячність ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста і віце-прем’єр-міністерці Ірині Верещук за організацію безпечної евакуації цивільних.

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Наразі невідомо, чи залишилася якась частина людей у фільтраційних таборах на території, підконтрольній Росії, адже за даними командування полку "Азов" російські окупанти пропускають всіх не відразу.

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