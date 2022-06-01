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Слов'янськ буде з водою

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 11:52

Комунальники готуються відновити водопостачання в Слов'янську Донецької області.

Джерело: керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook

Пряма мова: "Гарна новина. КП "Вода Донбасу" готове до відновлення подачі водопостачання та вже запустило опресування системи.

До кінця дня вода має з'явитися у всіх мікрорайонах міста. За винятком мікрорайонів Артема-Лісний. Тут водопостачання відновиться лише після того, як буде відремонтовано високовольтну лінію, від якої запитаний Маяцький водовід. Роботи ведуться".

Деталі: За словами голови ВЦА, поки що влада організовуватиме підвіз води. 1 червня її підвезуть у мікрорайони: Лісний, ЦНІЛ, Хімік, Семенівка, Залізничний, Східний.

Що передувало: Подача води у Слов'янську стала неможлива через знеструмлення водозаборів у Маяках та на КП "Вода Донбасу".

Теми: війнаДонецька областьвода
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