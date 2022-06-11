Окупанти анонсували видачу російських паспортів на Запоріжжі

На підконтрольній окупаційним військам території Запорізької області російські паспорти почнуть видавати з 11 червня.

Джерело: Колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, цитує РБК.ru

Пряма мова: "Завтра (11 червня – ред.) жителі звільненої території Запорізької області почнуть отримувати паспорти громадян Росії, тобто стануть повноцінними громадянами нашої великої єдиної Батьківщини".

Що передувало: Рогов запрошує міжнародних спостерігачів і делегації на тлі новин про підготовку референдуму про анексію до Росії.

Нагадаємо: За даними Запорізької обласної військової адміністрації, російські війська захопили контроль над приблизно 60% території Запорізької області.

Передісторія: