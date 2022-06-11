Окупанти анонсували видачу російських паспортів на Запоріжжі
Субота, 11 червня 2022, 03:20
На підконтрольній окупаційним військам території Запорізької області російські паспорти почнуть видавати з 11 червня.
Джерело: Колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, цитує РБК.ru
Пряма мова: "Завтра (11 червня – ред.) жителі звільненої території Запорізької області почнуть отримувати паспорти громадян Росії, тобто стануть повноцінними громадянами нашої великої єдиної Батьківщини".
Що передувало: Рогов запрошує міжнародних спостерігачів і делегації на тлі новин про підготовку референдуму про анексію до Росії.
Нагадаємо: За даними Запорізької обласної військової адміністрації, російські війська захопили контроль над приблизно 60% території Запорізької області.
Передісторія:
- 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
- Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.
- В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним".
- 25 травня російські загарбники повідомили місцевим жителям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР".
- Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.
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