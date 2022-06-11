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Оккупанты анонсировали выдачу российских паспортов в Запорожской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 03:20
фото: ТАСС

На подконтрольной оккупационным войскам территории Запорожской области российские паспорта будут выдаваться с 11 июня.

Источник: Коллаборант Владимир Рогов, управляющий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, цитирует РБК.ru

Прямая речь: "Завтра (11 июня – ред.) жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашего великого единого Отечества".

Что предшествовало: Рогов приглашает международных наблюдателей и делегации на фоне новостей о подготовке референдума об аннексии в Россию.

Напомним: По данным Запорожской областной военной администрации, российские войска захватили контроль над примерно 60% территории Запорожской области.

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Темы: Запорожская областьвойнаоккупацияРосcия
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