Оккупанты анонсировали выдачу российских паспортов в Запорожской области
На подконтрольной оккупационным войскам территории Запорожской области российские паспорта будут выдаваться с 11 июня.
Источник: Коллаборант Владимир Рогов, управляющий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, цитирует РБК.ru
Прямая речь: "Завтра (11 июня – ред.) жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашего великого единого Отечества".
Что предшествовало: Рогов приглашает международных наблюдателей и делегации на фоне новостей о подготовке референдума об аннексии в Россию.
Напомним: По данным Запорожской областной военной администрации, российские войска захватили контроль над примерно 60% территории Запорожской области.
Предыстория:
- 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.
- Оккупационные власти заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, также на оккупированной территории собираются вернуть герб времен Российской империи.
- В Украине считают указ Путина о российских паспортах "ничтожным".
- 25 мая российские захватчики сообщили местным жителям Мариуполя о том, что они могут получить гражданство России без получения промежуточного гражданства так называемой "ДНР".
- Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.