Глава МЗС Латвії привітав з Днем Росії: бажаю поразки у війні проти України

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс побажав Росії у день національного свята поразки у війні.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав міністр.

#Russia is marking its National, I wish defeat in the aggressive war against #Ukraine, abandoning imperial ambitions and ultimately creation of modern and democratic country #RussiaDay2022 🇷🇺 June 12, 2022

Раніше Ринкевичс закликав не перейматись "емоційним благополуччям" держав-агресорів, бо вони цього "не оцінять".

Як повідомлялося, Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення. Макрон разом з тим зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.