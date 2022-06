Глава МЗС Латвії привітав з Днем Росії: бажаю поразки у війні проти України

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс побажав Росії у день національного свята поразки у війні.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав міністр.

#Russia is marking its National, I wish defeat in the aggressive war against #Ukraine, abandoning imperial ambitions and ultimately creation of modern and democratic country #RussiaDay2022 🇷🇺