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Глава МЗС Латвії привітав з Днем Росії: бажаю поразки у війні проти України

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 11:12

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс побажав Росії у день національного свята поразки у війні.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", - написав міністр.

Раніше Ринкевичс закликав не перейматись "емоційним благополуччям" держав-агресорів, бо вони цього "не оцінять".

Як повідомлялося, Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення. Макрон разом з тим зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. 

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

Теми: ЛитваРосіявійна
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