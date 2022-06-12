Глава МИД Латвии поздравил с Днем России: желаю поражения в войне против Украины
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал России в день национального праздника поражения в войне.
Об этом он написал в Twitter.
Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - написал министр.
#Russia is marking its National, I wish defeat in the aggressive war against #Ukraine, abandoning imperial ambitions and ultimately creation of modern and democratic country #RussiaDay2022 🇷🇺— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022
Ранее Ринкевичс призвал не проникаться "эмоциональным благополучием" государств-агрессоров, потому что они этого "не оценят".
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.
Макрон вместе с тем отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию или любую другую страну, которая будет призывать к этому.