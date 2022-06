Глава МИД Латвии поздравил с Днем России: желаю поражения в войне против Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал России в день национального праздника поражения в войне.

Об этом он написал в Twitter.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - написал министр.

#Russia is marking its National, I wish defeat in the aggressive war against #Ukraine, abandoning imperial ambitions and ultimately creation of modern and democratic country #RussiaDay2022 🇷🇺