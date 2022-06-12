Глава МИД Латвии поздравил с Днем России: желаю поражения в войне против Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал России в день национального праздника поражения в войне.

Об этом он написал в Twitter.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - написал министр.

#Russia is marking its National, I wish defeat in the aggressive war against #Ukraine, abandoning imperial ambitions and ultimately creation of modern and democratic country #RussiaDay2022 🇷🇺 June 12, 2022

Ранее Ринкевичс призвал не проникаться "эмоциональным благополучием" государств-агрессоров, потому что они этого "не оценят".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

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Макрон вместе с тем отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию ​​или любую другую страну, которая будет призывать к этому.