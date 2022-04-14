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Влада знала про підготовку російського вторгнення, тільки чекали 22 лютого – Данілов

Денис КарловськийЧетвер, 14 квітня 2022, 17:40
Влада знала про підготовку російського вторгнення, тільки чекали 22 лютого – Данілов
Олексій данілов. фото: пресслужба рнбо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що українська влада знала про підготовку повномасштабної війни Росії проти України, але очікували на початок вторгнення російських військ 22 лютого, а не 24 лютого.

Джерело: інтерв’ю Данілова для "ВВС Україна"

Пряма мова Данілова: "Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз.

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Єдине, чого ми не очікували, - це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося.

І звинувачувати нас, що ми не готувалися, - абсолютно некоректно. Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися.

Я можу сказати, коли 24 лютого о 5 ранку, - хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків - то коли десь з п'ятої до пів на шосту зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти.

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І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, в який спосіб все це відбувається".

Деталі: Данілов додав, що доказом підготовки української влади до російського вторгнення є те, що вже 50 діб Україна успішно відбиває напад російських військ. 

За даними РНБО, 22 лютого ввечері українські розвідники мали докази, що росіянам видали накази про наступ, але потім російське командування змінило дату на 24 лютого. 

За його словами, розвідувальні агентства західних країн прогнозували, що Україна щонайбільше протримається під ударами російських військ 21 добу. 

Він нібито пояснював делегаціям із США, Великої Британії та інших країн, що їхні розвідки враховують лише кількість танків, гармат тощо й намагалися зважити паритет між українськими та російськими військами. Проте, на думку Данілова, західні розвідки не врахували бажання українського народу боронити свою землю та захищати свою свободу.

Секретар РНБО пояснив, що 1 січня набув чинності закон "Про національний супротив", яким створювали батальйони територіальної оборони. Українська влада заздалегідь підготувала плани з організованої видачі вогнепальної зброї теробороні на місцях. Усе це, за його словами, свідчить про підготовку українською владою до повномасштабної війни з РФ.

Передісторія:

  • 10 березня Данілов у прямому ефірі національного телемарафону визнав, що впродовж останніх кількох місяців перед російським вторгненням українська влада готувалася до повномасштабної війни. Однак уряд, за його словами, не міг попередити громадян.
  • 23 лютого, напередодні початку повномасштабної війни, РНБО рекомендувало президенту й Верховній Раді ввести надзвичайний стан. Пізно ввечері народні депутати ввели в Україні надзвичайний стан. В Офісі президента провели зустріч із очільниками найбільших 50 бізнесів України, на якій влада запевнила бізнесменів, що війни не буде.
  • 17 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Данілов сказав, що українська влада не спостерігає планів з боку Росії щодо повномасштабної операції. За його словами, щонайбільше Росія ладна провокувати українську армію.
  • 28 січня президент Володимир Зеленський провів пресконференцію з іноземними журналістами, на якій попросив не нагнітати щодо можливого вторгнення російських військ, аби не шкодити українській економіці.
  • 24 січня Данілов після засідання РНБО попросив українців зменшити градус напруги, не панікувати, а журналістів закликав не поширювати хибну інформацію.

Теми: ДаніловвійнаРНБОрозвідка
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