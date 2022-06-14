Вибори голови КСУ не виявили переможця: будуть повторні
Вибори голови Конституційного суду не виявили переможця, повторні вибори мають відбутися не пізніше, ніж 15 липня.
Джерело: представник Верховної Ради у КС нардеп "Слуги народу" Ольга Совгиря у Telegram
Деталі: Жоден кандидат на цю посаду 14 червня не отримав необхідну кількість голосів суддів.
Пряма мова: "Відповідно до Конституції, закону і регламенту суду вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.
Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів голови суду.
Таким чином, не пізніше 15 липня суд має провести повторні вибори".
Що передувало: Строк повноважень відстороненого голови КС Олександра Тупицького як судді Конституційного суду закінчився 15 травня. Після вочатку повномасштабної війни з РФ Тупицький втік із країни.
Передісторія:
- 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 19 січня 2021 року ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.
- У грудні 2021 року Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини. Тупицького внесли до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі".