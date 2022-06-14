Вибори голови КСУ не виявили переможця: будуть повторні

Вибори голови Конституційного суду не виявили переможця, повторні вибори мають відбутися не пізніше, ніж 15 липня.

Джерело: представник Верховної Ради у КС нардеп "Слуги народу" Ольга Совгиря у Telegram

Деталі: Жоден кандидат на цю посаду 14 червня не отримав необхідну кількість голосів суддів.

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Пряма мова: "Відповідно до Конституції, закону і регламенту суду вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів голови суду.

Таким чином, не пізніше 15 липня суд має провести повторні вибори".

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Що передувало: Строк повноважень відстороненого голови КС Олександра Тупицького як судді Конституційного суду закінчився 15 травня. Після вочатку повномасштабної війни з РФ Тупицький втік із країни.

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