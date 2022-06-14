Выборы главы КСУ не выявили победителя: будут повторные

Выборы главы Конституционного суда не выявили победителя, повторные выборы должны состояться не позднее 15 июля.

Источник: представитель Верховной Рады в КС нардеп "Слуги народа" Ольга Совгиря в Telegram

Детали: Ни один кандидат на этот пост 14 июня не получил необходимое количество голосов судей.

Прямая речь: "В соответствии с Конституцией, законом и регламентом суда выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосует не менее 10 судей.

Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предыдущих выборов председателя суда.

Таким образом, не позднее 15 июля суд должен провести повторные выборы".

Что предшествовало: Срок полномочий отстраненного главы КС Александра Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая. После начала полномасштабной войны с РФ Тупицкий бежал из страны.

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