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Выборы главы КСУ не выявили победителя: будут повторные

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 15:52
Выборы главы КСУ не выявили победителя: будут повторные

Выборы главы Конституционного суда не выявили победителя, повторные выборы должны состояться не позднее 15 июля.

Источник: представитель Верховной Рады в КС нардеп "Слуги народа" Ольга Совгиря в Telegram

Детали: Ни один кандидат на этот пост 14 июня не получил необходимое количество голосов судей.

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Прямая речь: "В соответствии с Конституцией, законом и регламентом суда выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосует не менее 10 судей.

Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предыдущих выборов председателя суда.

Таким образом, не позднее 15 июля суд должен провести повторные выборы".

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Что предшествовало: Срок полномочий отстраненного главы КС Александра Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая. После начала полномасштабной войны с РФ Тупицкий бежал из страны.

Предыстория:

  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта 2021 года Зеленский  отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
  • В декабре 2021 года Государственный департамент США ввел санкции против Тупицкого и его жены. Тупицкий внесен в санкционный список "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". 

Темы: КС
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