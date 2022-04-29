Казахстан запевнив Україну, що не сприятиме обходу санкцій Росією на своїй території

Влада Казахстану запевнила український уряд, що не сприятиме Росії в розробці механізмів обходу західних санкцій на території Казахстану.

Джерело: пресреліз телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі своїм візаві з Казахстану Мухтаром Тлеуберді

Пряма мова Кулеби: "Поговорив із міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді, щоби затвердити історично дружні відносини між Казахстаном й Україною.

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Ми також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій. Він запевнив мене, що Казахстан не надає і не буде надавати Росії механізми уникнення дії санкцій, запроваджених проти неї".

Передісторія:

Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.

2 квітня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, у якій обговорив хід перемовин між РФ та Україною та війну.

За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.

1 березня, на шосту добу повномасштабної війни Росії проти України, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах щодо перемир’я. Він також провів розмову з Путіним і закликав знайти компроміс з Україною.

Цього року влада Казахстану вирішила не проводити військові паради на День Перемоги 9 травня та до Дня захисника вітчизни 7 травня.