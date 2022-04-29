Казахстан запевнив Україну, що не сприятиме обходу санкцій Росією на своїй території

Влада Казахстану запевнила український уряд, що не сприятиме Росії в розробці механізмів обходу західних санкцій на території Казахстану.

Джерело: пресреліз телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі своїм візаві з Казахстану Мухтаром Тлеуберді

Пряма мова Кулеби: "Поговорив із міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді, щоби затвердити історично дружні відносини між Казахстаном й Україною.

Ми також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій. Він запевнив мене, що Казахстан не надає і не буде надавати Росії механізми уникнення дії санкцій, запроваджених проти неї".

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