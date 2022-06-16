Маріуполь: росіяни вигадали новий привід для мародерства і забороняють українську – радник мера
Російські окупанти у Маріуполі прискорюють знесення пошкоджених ними ж будинків, щоб знищити докази своїх злочинів, а школярам забороняють говорити українською навіть на перервах.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Окупанти активізують знесення будинків і знищення доказів. Перші комісії в складі колаборантів та МНС Росії пішли з поквартирним обходом. Зачинені квартири у частково вцілілих будинках будуть зламувати задля "обстеження". Нова хвиля мародерства під офіційною протекцією на старті. Людей попереджають про виселення, але маріупольці продовжують жити навіть у під’їздах зі страшними наслідками війни, як на Євпаторійській, 45".
Деталі: За його словами, на наступному тижні окупанти планують знести будівлю лікарні швидкої допомоги, де планувалось відкриття інфекційного відділення. Медичне обладнання вирішили перенести у сусідню будівлю, а відкриття інфекційного відділення відклали.
Андрющенко додав, що місті зростає кількість імпровізованих могил. Рівень смертності залишається надвисоким.
Він також повідомив, що, окрім так званого "пункту прийому гігієнічних процедур" біля "Метро" окупанти відкрили "Пункти помивки" – колективний душ під супровід пропаганди "зомбомобіля".
За даними Андрющенка, керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей та батьків", якщо буде чути в спілкуванні українську.
Також адміністрація окупантів планує запровадити з 1 серпня платний проїзд – квиток коштуватиме 18 рублів (9 гривень).
За словами Андрющенка, у місті працює 12 украдених українських автобусів і 4 від росіян. Пауза між посадками складає від 2 до 4 годин.
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони продовжували тримати оборону і просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію.
- 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
- Наразі Маріуполь окупований. Росіяни перейменували площу Свободи у місті на площу Леніна.
- Вулицями зруйнованого міста їздять автомобілі з гучномовцями, які транслюють російську пропаганду.
- За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.
- Окупанти депортували 50 тисяч маріупольців.