Маріуполь: росіяни вигадали новий привід для мародерства і забороняють українську – радник мера

Наслідки війни у будинку на вулиці Євпаторійській, 45 у Маріуполі. Фото з Telegram Андрющенка

Російські окупанти у Маріуполі прискорюють знесення пошкоджених ними ж будинків, щоб знищити докази своїх злочинів, а школярам забороняють говорити українською навіть на перервах.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Окупанти активізують знесення будинків і знищення доказів. Перші комісії в складі колаборантів та МНС Росії пішли з поквартирним обходом. Зачинені квартири у частково вцілілих будинках будуть зламувати задля "обстеження". Нова хвиля мародерства під офіційною протекцією на старті. Людей попереджають про виселення, але маріупольці продовжують жити навіть у під’їздах зі страшними наслідками війни, як на Євпаторійській, 45".

Деталі: За його словами, на наступному тижні окупанти планують знести будівлю лікарні швидкої допомоги, де планувалось відкриття інфекційного відділення. Медичне обладнання вирішили перенести у сусідню будівлю, а відкриття інфекційного відділення відклали.

Андрющенко додав, що місті зростає кількість імпровізованих могил. Рівень смертності залишається надвисоким.

Він також повідомив, що, окрім так званого "пункту прийому гігієнічних процедур" біля "Метро" окупанти відкрили "Пункти помивки" – колективний душ під супровід пропаганди "зомбомобіля".

За даними Андрющенка, керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей та батьків", якщо буде чути в спілкуванні українську.

ВІДЕО ДНЯ

Також адміністрація окупантів планує запровадити з 1 серпня платний проїзд – квиток коштуватиме 18 рублів (9 гривень).

За словами Андрющенка, у місті працює 12 украдених українських автобусів і 4 від росіян. Пауза між посадками складає від 2 до 4 годин.

Передісторія: