Мариуполь: россияне придумали новый повод для мародерства и запрещают украинский – советник мэра
Российские оккупанты в Мариуполе ускоряют снос поврежденных ими же домов, чтобы уничтожить доказательства своих преступлений, а школьникам запрещают говорить на украинском языке даже на переменах.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Оккупанты активизируют снос домов и уничтожение доказательств. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли с поквартирным обходом. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут взламывать для "обследования". Новая волна мародерства под официальной протекцией на старте. Людей предупреждают о выселении, но мариупольцы продолжают жить даже в подъездах со страшными последствиями войны, как на Евпаторийской, 45".
Детали: По его словам, на следующей неделе оккупанты планируют снести здание больницы скорой помощи, где планировалось открытие инфекционного отделения. Медицинское оборудование решили перенести в соседнее здание, а открытие инфекционки отложили.
Андрющенко добавил, что в городе растет количество импровизированных могил. Уровень смертности остается сверхвысоким.
Он также сообщил, что кроме так называемого "пункта приема гигиенических процедур" возле "Метро" оккупанты открыли "Пункты помывки" – коллективный душ под сопровождение пропаганды "зомбомобиля".
По данным Андрющенко, руководство школ запрещает подросткам, обучавшимся в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах. Коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышать в общении украинский.
Также администрация оккупантов планирует ввести с 1 августа платный проезд – билет будет стоить 18 рублей (9 гривен).
По словам Андрющенко, в городе работает 12 украденных украинских автобусов и 4 от россиян. Пауза между посадками составляет от 2 до 4 часов.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они продолжали держать оборону и просили мир о спасении: морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти планируют их обмен.
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- Сейчас Мариуполь оккупирован. Россияне переименовали площадь Свободы в городе в площадь Ленина.
- По улицам разрушенного города ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующими российскую пропаганду.
- По данным городского совета Мариуполя, до конца 2022 года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от инфекционных заболеваний.
- Оккупанты депортировали 50 тысяч мариупольцев.