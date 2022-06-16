Мариуполь: россияне придумали новый повод для мародерства и запрещают украинский – советник мэра

Последствия войны в доме по улице Евпаторийской, 45 в Мариуполе. Фото с Telegram Андрющенко

Российские оккупанты в Мариуполе ускоряют снос поврежденных ими же домов, чтобы уничтожить доказательства своих преступлений, а школьникам запрещают говорить на украинском языке даже на переменах.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Оккупанты активизируют снос домов и уничтожение доказательств. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли с поквартирным обходом. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут взламывать для "обследования". Новая волна мародерства под официальной протекцией на старте. Людей предупреждают о выселении, но мариупольцы продолжают жить даже в подъездах со страшными последствиями войны, как на Евпаторийской, 45".

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Детали: По его словам, на следующей неделе оккупанты планируют снести здание больницы скорой помощи, где планировалось открытие инфекционного отделения. Медицинское оборудование решили перенести в соседнее здание, а открытие инфекционки отложили.

Андрющенко добавил, что в городе растет количество импровизированных могил. Уровень смертности остается сверхвысоким.

Он также сообщил, что кроме так называемого "пункта приема гигиенических процедур" возле "Метро" оккупанты открыли "Пункты помывки" – коллективный душ под сопровождение пропаганды "зомбомобиля".

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По данным Андрющенко, руководство школ запрещает подросткам, обучавшимся в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах. Коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышать в общении украинский.

Также администрация оккупантов планирует ввести с 1 августа платный проезд – билет будет стоить 18 рублей (9 гривен).

По словам Андрющенко, в городе работает 12 украденных украинских автобусов и 4 от россиян. Пауза между посадками составляет от 2 до 4 часов.

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