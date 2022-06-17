На Київщині виявили могилу окупанта з написом "заблукав на навчаннях"

У Київській області неподалік села Андріївка виявили поховання російського військовослужбовця з написом "заблукав на навчаннях".

Джерело: telegram-канал начальника Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова

Пряма мова Нєбитова: "Військова форма армії Росії, яма в полі і напис на старому гвіздку "заблудився на навчаннях" такий фінал чекатиме кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати, грабувати і знищувати".

Деталі: Труп військового знайшли одягненим у спортивні кросівки.

Тіло російського окупанта Фото: Андрій Нєбитов

Кросівки на ногах мертвого росіянина Фото: Андрій Нєбитов

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