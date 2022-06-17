На Київщині виявили могилу окупанта з написом "заблукав на навчаннях"

У Київській області неподалік села Андріївка виявили поховання російського військовослужбовця з написом "заблукав на навчаннях".

Джерело: telegram-канал начальника Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова

Пряма мова Нєбитова: "Військова форма армії Росії, яма в полі і напис на старому гвіздку "заблудився на навчаннях" такий фінал чекатиме кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати, грабувати і знищувати".

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Деталі: Труп військового знайшли одягненим у спортивні кросівки.

Тіло російського окупанта Фото: Андрій Нєбитов

Кросівки на ногах мертвого росіянина Фото: Андрій Нєбитов

Передісторія:

Станом на ранок 17 червня, у війні проти України загинуло 32 150 російських військових.

Правоохоронці продовжують знаходити поховання, переважно мирних мешканців, на території Київської області, яка перебувала під російською окупацією. Більше 200 тіл цивільних осіб, які знайшли в масових похованнях, досі не ідентифіковано.

У цілому поліція знайшла 1 314 тіл цивільних осіб, які загинули від рук окупантів на Київщині.

5 червня біля Вишеграда знайшли поховання мирного мешканця, якого розстріляли окупанти. Перед цим 29 травня поліцейські знайшли поблизу Вишеграда тіло мирного мешканця, забитого до смерті російськими солдатами.

22 травня біля села Бузова на Київщині слідчі знайшли тіла бабусі та її 27-річного онука, які загинули від обстрілів російських окупаційних військ.