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На Київщині виявили могилу окупанта з написом "заблукав на навчаннях"

Денис КарловськийП'ятниця, 17 червня 2022, 17:05
записка на могилі мертвого окупанта. фото: андрій нєбитов

У Київській області неподалік села Андріївка виявили поховання російського військовослужбовця з написом "заблукав на навчаннях".

Джерело: telegram-канал начальника Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова

Пряма мова Нєбитова: "Військова форма армії Росії, яма в полі і напис на старому гвіздку "заблудився на навчаннях" такий фінал чекатиме кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати, грабувати і знищувати".

Деталі: Труп військового знайшли одягненим у спортивні кросівки.

Тіло російського окупанта
Тіло російського окупанта
Фото: Андрій Нєбитов
Кросівки на ногах мертвого росіянина
Кросівки на ногах мертвого росіянина
Фото: Андрій Нєбитов

Передісторія: 

  • Станом на ранок 17 червня, у війні проти України загинуло 32 150 російських військових.
  • Правоохоронці продовжують знаходити поховання, переважно мирних мешканців, на території Київської області, яка перебувала під російською окупацією. Більше 200 тіл цивільних осіб, які знайшли в масових похованнях, досі не ідентифіковано.
  • У цілому поліція знайшла 1 314 тіл цивільних осіб, які загинули від рук окупантів на Київщині.
  • 5 червня біля Вишеграда знайшли поховання мирного мешканця, якого розстріляли окупанти. Перед цим 29 травня поліцейські знайшли поблизу Вишеграда тіло мирного мешканця, забитого до смерті російськими солдатами.
  • 22 травня біля села Бузова на Київщині слідчі знайшли тіла бабусі та її 27-річного онука, які загинули від обстрілів російських окупаційних військ.

Теми: Київська областьдеокупаціяокупація
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