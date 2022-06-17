На Київщині виявили могилу окупанта з написом "заблукав на навчаннях"
П'ятниця, 17 червня 2022, 17:05
У Київській області неподалік села Андріївка виявили поховання російського військовослужбовця з написом "заблукав на навчаннях".
Джерело: telegram-канал начальника Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова
Пряма мова Нєбитова: "Військова форма армії Росії, яма в полі і напис на старому гвіздку "заблудився на навчаннях" такий фінал чекатиме кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати, грабувати і знищувати".
Деталі: Труп військового знайшли одягненим у спортивні кросівки.
Передісторія:
- Станом на ранок 17 червня, у війні проти України загинуло 32 150 російських військових.
- Правоохоронці продовжують знаходити поховання, переважно мирних мешканців, на території Київської області, яка перебувала під російською окупацією. Більше 200 тіл цивільних осіб, які знайшли в масових похованнях, досі не ідентифіковано.
- У цілому поліція знайшла 1 314 тіл цивільних осіб, які загинули від рук окупантів на Київщині.
- 5 червня біля Вишеграда знайшли поховання мирного мешканця, якого розстріляли окупанти. Перед цим 29 травня поліцейські знайшли поблизу Вишеграда тіло мирного мешканця, забитого до смерті російськими солдатами.
- 22 травня біля села Бузова на Київщині слідчі знайшли тіла бабусі та її 27-річного онука, які загинули від обстрілів російських окупаційних військ.