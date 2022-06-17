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В Киевской области обнаружили могилу оккупанта с надписью "Заблудился на учениях"

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 17:05
записка на могиле мертвого оккупанта. фото: андрей небытов

В Киевской области недалеко от села Андреевка обнаружили захоронение российского военнослужащего с надписью "заблудился на учениях".

Источник: telegram-канал начальника Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова

Прямая речь Небытова: "Военная форма армии России, яма в поле и надпись на старом гвоздике "заблудился на учениях" – такой финал будет ждать каждого, кто пришел на нашу землю убивать, грабить и уничтожать".

Детали: Труп военного нашли одетым в спортивные кроссовки.

Тіло російського окупанта
Тело российского оккупанта
Фото: Андрей Небытов
Кросівки на ногах мертвого росіянина
Кроссовки на ногах мертвого россиянина
Фото: Андрей Небытов

Предыстория:

  • По состоянию на утро 17 июня, в войне против Украины погибли 32 150 российских военных.
  • Правоохранители продолжают находить захоронения, преимущественно мирных жителей, на территории Киевской области, находившейся под российской оккупацией. Более 200 тел гражданских лиц, которые были найдены в массовых захоронениях, до сих пор не идентифицированы.
  • В общей сложности полиция нашла 1 314 тел гражданских, погибших от рук оккупантов в Киевской области.
  • 5 июня возле Вышеграда было найдено захоронение мирного жителя, которого расстреляли оккупанты. Перед этим 29 мая полицейские обнаружили близ Вышеграда тело мирного жителя, забитого до смерти российскими солдатами.
  • 22 мая у села Бузова на Киевщине следователи обнаружили тела бабушки и ее 27-летнего внука, погибших от обстрелов российских оккупационных войск.

Темы: Киевская областьдеоккупацияоккупация
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