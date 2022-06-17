В Киевской области обнаружили могилу оккупанта с надписью "Заблудился на учениях"

В Киевской области недалеко от села Андреевка обнаружили захоронение российского военнослужащего с надписью "заблудился на учениях".

Источник: telegram-канал начальника Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова

Прямая речь Небытова: "Военная форма армии России, яма в поле и надпись на старом гвоздике "заблудился на учениях" – такой финал будет ждать каждого, кто пришел на нашу землю убивать, грабить и уничтожать".

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Детали: Труп военного нашли одетым в спортивные кроссовки.

Тело российского оккупанта Фото: Андрей Небытов

Кроссовки на ногах мертвого россиянина Фото: Андрей Небытов

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