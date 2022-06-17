Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киевской области обнаружили могилу оккупанта с надписью "Заблудился на учениях"

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 17:05
В Киевской области обнаружили могилу оккупанта с надписью Заблудился на учениях
записка на могиле мертвого оккупанта. фото: андрей небытов

В Киевской области недалеко от села Андреевка обнаружили захоронение российского военнослужащего с надписью "заблудился на учениях".

Источник: telegram-канал начальника Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова

Прямая речь Небытова: "Военная форма армии России, яма в поле и надпись на старом гвоздике "заблудился на учениях" – такой финал будет ждать каждого, кто пришел на нашу землю убивать, грабить и уничтожать".

Реклама:

Детали: Труп военного нашли одетым в спортивные кроссовки.

Тіло російського окупанта
Тело российского оккупанта
Фото: Андрей Небытов
Кросівки на ногах мертвого росіянина
Кроссовки на ногах мертвого россиянина
Фото: Андрей Небытов

Предыстория:

  • По состоянию на утро 17 июня, в войне против Украины погибли 32 150 российских военных.
  • Правоохранители продолжают находить захоронения, преимущественно мирных жителей, на территории Киевской области, находившейся под российской оккупацией. Более 200 тел гражданских лиц, которые были найдены в массовых захоронениях, до сих пор не идентифицированы.
  • В общей сложности полиция нашла 1 314 тел гражданских, погибших от рук оккупантов в Киевской области.
  • 5 июня возле Вышеграда было найдено захоронение мирного жителя, которого расстреляли оккупанты. Перед этим 29 мая полицейские обнаружили близ Вышеграда тело мирного жителя, забитого до смерти российскими солдатами.
  • 22 мая у села Бузова на Киевщине следователи обнаружили тела бабушки и ее 27-летнего внука, погибших от обстрелов российских оккупационных войск.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьдеоккупацияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: