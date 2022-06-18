Данілов дорікнув Арахамії й Подоляку за "жонглювання" цифрами втрат ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов закликав тих, хто не має доступу до реальної інформації, не робити заяв про втрати України у війні з Росією.

Джерело: Олексій Данілов в інтерв’ю виданню Liga.net

Пряма мова: "Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть – ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію.

Цим не можна жонглювати. Це не кеглі і не цирк. Це життя людей".

Деталі: Загальні втрати України у війні з Росією влада офіційно не озвучує.

2 червня президент Володимир Зеленський розповів на Міжнародному безпековому форумі, що щодня на сході України гине близько 100 військовослужбовців ЗСУ і ще близько 450-500 захисників отримують поранення.

9 червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив ЗМІ, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня, а 15 червня нардеп Давид Арахамія у Вашингтоні сказав, що 200-500 українських бійців гинуть щодня, а разом із пораненими втрати сягають тисячі людей.

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Крім того, 13 червня, перед зустріччю Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-3") Подоляк заявив, що Україні потрібні тисяча гаубиць калібру 155 мм, триста РСЗВ, пів тисячі танків, дві тисячі одиниць бронетехніки і тисяча дронів.

Пряма мова Данілова: "Я не розумію, чому він (Подоляк) робить такі заяви. Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії.

Такі речі має казати Залужний, Шаптала (головнокомандувач ЗСУ і начальник Генштабу ЗСУ – ред.) та міністр оборони (Олексій Резніков – ред.)".

Деталі: На запитання, чи результат зустрічі лідерів оборонних відомств у Брюсселі, так званого Рамштайну-3, не виглядає "як краплина в морі" військових потреб, Данілов відповів, що влада не робить із цього трагедії.

Пряма мова: "Нам треба поставити собі запитання: а хто нам що зобов’язаний? Для цього у нас мають бути трошки інші відносини з тими країнами, які беруть на себе зобов’язання. Якби наша країна була членом НАТО, то була б зовсім інша розмова і змінилась би конфігурація таких зустрічей.

Сьогодні ми маємо дякувати країнам, які надають нам допомогу. Їх дуже багато. Не про всі ми знаємо. Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати.

Тому ми доволі спокійно ставимося до цих речей і не робимо трагедії. Маємо чітке розуміння: захищати нашу країну, окрім нас, ніхто не буде.

Чи будуть нам допомагати зброєю? Будуть. Чи достатньо буде цієї зброї? Зброї достатньо ніколи не буває. Але в цій війні у кожної країни свої завдання і бачення для себе".

Цьому передувало: Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив такі підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулася 15 червня у Бросселі: Україна отримає 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США; вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини "і ще дещо".