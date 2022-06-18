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Данилов упрекнул Арахамию и Подоляка за "жонглирование" цифрами потерь ВСУ

Елена РощинаСуббота, 18 июня 2022, 15:03
Данилов упрекнул Арахамию и Подоляка за жонглирование цифрами потерь ВСУ
Алексей Данилов, фото Офиса президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал тех, у кого нет доступа к реальной информации, не делать заявлений о потерях Украины в войне с Россией.

Источник: Алексей Данилов в интервью изданию Liga.net

Прямая речь: "Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут – ред.). Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую ​​информацию.

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Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей".

Детали: Общие потери Украины в войне с Россией власти официально не озвучивают.

2 июня президент Владимир Зеленский рассказал на Международном форуме безопасности, что ежедневно на востоке Украины погибает порядка 100 военнослужащих ВСУ и еще около 450-500 защитников получают ранения.

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9 июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил СМИ, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек ежедневно, а 15 июня нардеп Давид Арахамия в Вашингтоне сказал, что 200-500 украинских бойцов погибают ежедневно, а вместе с ранеными потери достигают тысячи.

Кроме того, 13 июня перед встречей Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-3") Подоляк заявил, что Украине нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, триста РСЗО, полтысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.

Прямая речь Данилова: "Я не понимаю, почему он (Подоляк) делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас является голосом армии.

Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба ВСУ – ред.) и министр обороны (Алексей Резников – ред.)".

Детали: На вопрос, не выглядит ли "как капля в море" военных нужд результат встречи лидеров оборонных ведомств в Брюсселе, так называемого Рамштайна-3, Данилов ответил, что власти не делает из этого трагедии.

Прямая речь: "Нам нужно задать себе вопрос: а кто нам что обязан? Для этого у нас должны быть немного другие отношения с теми странами, которые берут на себя обязательства. Если бы наша страна была членом НАТО, то был бы совсем другой разговор и изменилась бы конфигурация таких встреч.

Сегодня мы должны благодарить страны, которые оказывают нам помощь. Их очень много. Не обо всех мы знаем. Очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают. Пройдет время и будет наша победа – будем всем благодарить.

Поэтому мы спокойно относимся к этим вещам и не делаем трагедии. Есть четкое понимание: защищать нашу страну, кроме нас, никто не будет.

Будут ли нам помогать оружием? Будут. Достаточно ли будет этого оружия? Оружия достаточно никогда не бывает. Но в этой войне у каждой страны свои задачи и видения для себя".

Этому предшествовало: Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил такие итоги третьей встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 15 июня в Брюсселе: Украина получит 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и т.д. от США; вертолеты от Словакии; артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии "и еще кое-что".

Темы: войнаоружиеДаниловАрахамия
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