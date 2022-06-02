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ЗСУ вже знищили 210 російських літаків і 30 850 окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 10:51
ЗСУ вже знищили 210 російських літаків і 30 850 окупантів
Українські захисники знищують окупантів. Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Росія за 99 днів загарбницької війни в Україні втратила 30 850 військових, 210 літаків та 1 363 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:

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  • особового складу близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 363 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,
  • артилерійських систем – 661 (+2) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засобів ППО – 95 (+1) од,
  • літаків – 210 (+2) од,
  • гелікоптерів – 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2) од,
  • крилатих ракет – 120 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,
  • спеціальної техніки – 51 (+2).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Теми: Росіявійна
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