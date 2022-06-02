ЗСУ вже знищили 210 російських літаків і 30 850 окупантів
Четвер, 2 червня 2022, 10:51
Росія за 99 днів загарбницької війни в Україні втратила 30 850 військових, 210 літаків та 1 363 танки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 363 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,
- артилерійських систем – 661 (+2) од,
- РСЗВ – 207 (+0) од,
- засобів ППО – 95 (+1) од,
- літаків – 210 (+2) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2) од,
- крилатих ракет – 120 (+0) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,
- спеціальної техніки – 51 (+2).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.