Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уже уничтожили 210 российских самолетов и 30 850 оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 10:51
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

Россия за 99 дней захватнической войны в Украине потеряла 30 850 военных, 210 самолетов и 1 363 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:

  • личного состава около 30 850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 363 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 354 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 661 ​​(+2) ед,
  • РСЗО – 207 (+0) ед,
  • средств ПВО – 95 (+1) ед,
  • самолетов – 210 (+2) ед,
  • вертолетов – 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 120 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 (+35) ед,
  • специальной техники – 51 (+2).

Наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Бахмутском направлении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Все новости...
Росcия
В ответ на вторжение в Украину: фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из РФ
Корректировщика российских обстрелов поймали на Сумщине
В РФ косметологические клиники опасаются дефицита ботокса
Последние новости
21:36
У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай
21:30
Группа Ермака-Макфола: задержка 6-го пакета санкций снизила эффективность предыдущих
21:17
Россияне украли и уничтожили оборудования из ЧАЭС на 135 млн долларов – The Washington Post
21:16
Пациенты в один день превратились в военных. Как реабилитационный центр ветеранов пережил обстрелы
21:13
Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты
20:59
Энергоатом: отключение оккупированной ЗАЭС невозможно
20:42
фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской
20:38
Евгений Кошевой: Мы приезжали на Банковую, чтобы поддержать президента
20:37
"Слуга народа" присоединились к европартии "Альянс либералов и демократов за Европу"
20:31
Костел святого Николая в Киеве передали Римско-католической церкви
Все новости...