ВСУ уже уничтожили 210 российских самолетов и 30 850 оккупантов
Четверг, 2 июня 2022, 10:51
Россия за 99 дней захватнической войны в Украине потеряла 30 850 военных, 210 самолетов и 1 363 танка.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:
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- личного состава около 30 850 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 363 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 354 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 661 (+2) ед,
- РСЗО – 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 95 (+1) ед,
- самолетов – 210 (+2) ед,
- вертолетов – 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2) ед,
- крылатых ракет – 120 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 (+35) ед,
- специальной техники – 51 (+2).
Наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Бахмутском направлении.