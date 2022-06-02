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ВСУ уже уничтожили 210 российских самолетов и 30 850 оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 10:51
ВСУ уже уничтожили 210 российских самолетов и 30 850 оккупантов
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

Россия за 99 дней захватнической войны в Украине потеряла 30 850 военных, 210 самолетов и 1 363 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава около 30 850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 363 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 354 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 661 ​​(+2) ед,
  • РСЗО – 207 (+0) ед,
  • средств ПВО – 95 (+1) ед,
  • самолетов – 210 (+2) ед,
  • вертолетов – 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 120 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 (+35) ед,
  • специальной техники – 51 (+2).

Наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Темы: Росcиявойна
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