Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ: з нафтою, але без Кирила

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кирила", - написав Джозвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine June 2, 2022

За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив також, що пакет передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів.

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За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха Кирила, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини.