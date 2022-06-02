Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ: з нафтою, але без Кирила

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 16:56

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кирила", - написав Джозвяк. 

За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю. 

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив також, що пакет передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха Кирила, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини. 

Теми: ЄСсанкціїРосія
Головне сьогодні

Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW

Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський

Генсек НАТО після зустрічі з Байденом: війна закінчиться за столом переговорів

Монастирський вважає, що в усіх українців має бути вогнепальна зброя для особистого захисту 

фото, ВІДЕОІноземних послів тепер будуть вітати в Софії Київській 

США наклали санкції на декілька яхт Путіна

Усі новини...
Генштаб порахував, скільки ракет Росія запустила по Україні за час війни
Швеція передасть Україні протикорабельні ракети і протитанкову зброю
Росія визнала смерть в Україні свого найбільш високопоставленого льотчика
Міністерство оборони України очікує, що Росія посилить повітряні атаки 
Останні новини
04:40
Росія воює як у Середньовіччі – представник США в ОБСЄ
03:58
Молдова обмежує трансляцію російського телеконтенту
03:10
Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW
02:26
США пояснили, як Україна може використовувати надану ними зброю
01:53
Єврокомісія поставила умови Польщі для отримання коштів на розвиток економіки
01:18
Південь: ЗСУ знищили 24 окупанти, ворожі гаубиці, танк та іншу техніку
00:40
Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський
00:16
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за добу
23:48
ВІДЕООкупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу – Зеленський
23:26
Медведєв погрожує Україні ударами по центрах прийняття рішень через страх перед РСЗВ
Усі новини...