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Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ: з нафтою, але без Кирила

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 16:56

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кирила", - написав Джозвяк. 

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За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю. 

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії

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Президент Франції Еммануель Макрон повідомив також, що пакет передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів

За інформацією ЗМІ, у пакет хотіли включити персональні санкції проти патріарха Кирила, але цього не вдалося зробити через позицію Угорщини. 

Теми: ЄСсанкціїРосія
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