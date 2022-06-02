Глава МЗС Німеччини висловилася за реформу ЄС перед новим розширенням

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася за реформу Євросоюзу, зокрема відмову від принципу одностайності прийняття рішень у зовнішній політиці, перед розширенням блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить МЗС Німеччини.

"Якщо ми хочемо продовжити розбудовувати і розширювати Європейський Союз, то не можемо просто доставити ще три стільці у коло. Потрібно поглибити та реформувати ЄС… Це має включати у тому числі відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці ЄС. А декілька країн-членів вже можуть перейти до механізму поглибленої співпраці (інтеграції у певній сфері - ЄП). Ми маємо використовувати цей інструмент", - зазначила Анналена Бербок.

Wenn wir die Europäische Union weiter bauen & erweitern wollen, dann können wir nicht einfach drei neue Stühle in den Kreis stellen. Wir müssen die #EU vertiefen und reformieren, und jetzt den nächsten Integrationsschritt gehen. - @ABaerbock @WDR-#Europaforum 1/3 June 2, 2022

Вона закликала також нарешті відкрити перемовини про членство Албанії та Північної Македонії.

"Це те, що ми пообіцяли, і ми не можемо далі тримати країни Західних Балкан на цьому ж етапі", - наголосила Бербок.

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Раніше цього ж дня Бербок заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і Євросоюз зараз "не може зачинити двері перед Україною".

Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці.

Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.