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Глава МЗС Німеччини висловилася за реформу ЄС перед новим розширенням

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 21:39

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася за реформу Євросоюзу, зокрема відмову від принципу одностайності прийняття рішень у зовнішній політиці, перед розширенням блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить МЗС Німеччини. 

"Якщо ми хочемо продовжити розбудовувати і розширювати Європейський Союз, то не можемо просто доставити ще три стільці у коло. Потрібно поглибити та реформувати ЄС… Це має включати у тому числі відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці ЄС. А декілька країн-членів вже можуть перейти до механізму поглибленої співпраці (інтеграції у певній сфері - ЄП). Ми маємо використовувати цей інструмент", - зазначила Анналена Бербок.

Вона закликала також нарешті відкрити перемовини про членство Албанії та Північної Македонії.

"Це те, що ми пообіцяли, і ми не можемо далі тримати країни Західних Балкан на цьому ж етапі", - наголосила Бербок. 

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Раніше цього ж дня Бербок заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і Євросоюз зараз "не може зачинити двері перед Україною". 

Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці.

Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

Теми: ЄСНімеччинаєвроінтеграція
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