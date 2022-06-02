Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни прицільно били по ЗСУ під Гостомелем завдяки даним від шпигунів – Монастирський

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 22:03
Росіяни прицільно били по ЗСУ під Гостомелем завдяки даним від шпигунів – Монастирський
знищена "мрія" в ангарі в гостомелі. Фото: getty images

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський твердить, що в російських окупантів були таємні дані про розміщення оборонних укріплень та підрозділів Збройних сил України під аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі.

Джерело: коментар Монастирського в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Монастирського: "Я думаю, що загалом нам треба буде переглянути ставлення до таких важливих, відповідальних позицій у нашій державі. Тому що, наприклад, під час бою в Гостомелі, у перший день широкомасштабної агресії (Росії проти України – УП) 24 лютого, ми спілкувалися з бійцями, які стояли на цих позиціях і які зустріли ворога в перший день, коли було 40 (ворожих – УП) вертольотів одночасно, пролетіли й обстрілювали ракетами, обстрілювали тисячами пострілів наших бійців, вони казали, що швидше за все ворог знав, де розміщені наші позиції.

Реклама:

Тому декілька вогневих точок були вражені першими же ракетами. І ми розуміємо, що це також проблема шпигунів, диверсантів, які працювали на той час, і які сприяли тому, що в перші хвилини власне ворог мав ось такі певні успіхи".

Деталі: Монастирський додав, що на захоплених територіях України діють сотні колаборантів. Його особисто вразила кількість представників від політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Комуністична партія України", які відверто пішли на співпрацю з російськими окупантами. За його словами, чимало з них до 24 лютого посідали виборні посади в органах місцевої влади.

Міністр упевнений, що українське правосуддя наздожене їх, зокрема в ході деокупації. Навіть якщо вони втечуть з російськими військами під час звільнення цих територій Збройними силами України, такі колаборанти не зможуть спокійно жити і подорожувати.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 31 травня співробітники Служби безпеки затримали провідного інженера ДП "Антонов", у якого виявили електроносії з кремлівською пропагандою. Він постійно закликав колег здатися й співпрацювати з росіянами та передати їм секретну інформацію.
  • У перший день широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за летовище в Гостомелі тривали запеклі бої. У перші години ЗСУ зуміли збити два ворожих гелікоптери. Місцеві очевидці повідомляли про десятки російських гелікоптерів, які обстрілювали позиції українських захисників.
  • Ближче до вечора 24 лютого американські репортери повідомляли, що російські військові зайшли на територію аеропорту ДП "Антонов". Згодом увечері того ж дня в Офісі президента підтвердили, що аеропорт захопили російські окупанти.
  • Поліцейські затримали диверсанта 24 лютого неподалік летовища, який назвав себе "виродком".
  • Бій за летовище тривав усю ніч проти 25 лютого, а потім усю наступну добу. У ході боїв в ангарі згорів легендарний літак Ан-225 "Мрія".

Теми: МонастирськийшпигунстводиверсантиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Монастирський
МВС просить перейменувати одну з вулиць Києва на честь Монастирського
На честь покійного Монастирського назвуть вулицю у Хмельницькому
Нардепи пропонують назвати вулицю в Києві іменем Монастирського
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: