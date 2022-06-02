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Росіяни прицільно били по ЗСУ під Гостомелем завдяки даним від шпигунів – Монастирський

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 22:03
знищена "мрія" в ангарі в гостомелі. Фото: getty images

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський твердить, що в російських окупантів були таємні дані про розміщення оборонних укріплень та підрозділів Збройних сил України під аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі.

Джерело: коментар Монастирського в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Монастирського: "Я думаю, що загалом нам треба буде переглянути ставлення до таких важливих, відповідальних позицій у нашій державі. Тому що, наприклад, під час бою в Гостомелі, у перший день широкомасштабної агресії (Росії проти України – УП) 24 лютого, ми спілкувалися з бійцями, які стояли на цих позиціях і які зустріли ворога в перший день, коли було 40 (ворожих – УП) вертольотів одночасно, пролетіли й обстрілювали ракетами, обстрілювали тисячами пострілів наших бійців, вони казали, що швидше за все ворог знав, де розміщені наші позиції.

Тому декілька вогневих точок були вражені першими же ракетами. І ми розуміємо, що це також проблема шпигунів, диверсантів, які працювали на той час, і які сприяли тому, що в перші хвилини власне ворог мав ось такі певні успіхи".

Деталі: Монастирський додав, що на захоплених територіях України діють сотні колаборантів. Його особисто вразила кількість представників від політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Комуністична партія України", які відверто пішли на співпрацю з російськими окупантами. За його словами, чимало з них до 24 лютого посідали виборні посади в органах місцевої влади.

Міністр упевнений, що українське правосуддя наздожене їх, зокрема в ході деокупації. Навіть якщо вони втечуть з російськими військами під час звільнення цих територій Збройними силами України, такі колаборанти не зможуть спокійно жити і подорожувати.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 31 травня співробітники Служби безпеки затримали провідного інженера ДП "Антонов", у якого виявили електроносії з кремлівською пропагандою. Він постійно закликав колег здатися й співпрацювати з росіянами та передати їм секретну інформацію.
  • У перший день широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за летовище в Гостомелі тривали запеклі бої. У перші години ЗСУ зуміли збити два ворожих гелікоптери. Місцеві очевидці повідомляли про десятки російських гелікоптерів, які обстрілювали позиції українських захисників.
  • Ближче до вечора 24 лютого американські репортери повідомляли, що російські військові зайшли на територію аеропорту ДП "Антонов". Згодом увечері того ж дня в Офісі президента підтвердили, що аеропорт захопили російські окупанти.
  • Поліцейські затримали диверсанта 24 лютого неподалік летовища, який назвав себе "виродком".
  • Бій за летовище тривав усю ніч проти 25 лютого, а потім усю наступну добу. У ході боїв в ангарі згорів легендарний літак Ан-225 "Мрія".

Теми: МонастирськийшпигунстводиверсантиЗбройні сили
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