Маріуполь: окупанти ховають загиблих у братських могилах, технічна вода замість питної, черги за шматком хліба

В Маріуполі окупанти почали ексгумацію згиблих, тіла вантажать на трактори і везуть у місцевий морг. Через спеку після реєстрації трупи одразу закопують у братських могилах.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажать на трактори і звозять в "морг на Метро". Реєстрація ведеться виключно за участі близьких. Через спеку з моргу - одразу до поховання в братських могилах. Не завжди зі встановленням номерів. Поводження з загиблими як зі сміттям стало нормою".

Деталі: Дуже гостро в окупованому місті стоїть проблема забезпечення питною водою та їжею. Підвоз води нерегулярні. В деяких районах використовують технічну воду як питну. В лівобережній частині міста проблему водопостачання так і не вирішили.

За словами Андрющенка, окупанти майже припинили роздавати "гуманітарну" допомогу непрацездатним мешканцям міста. Люди стоять по 3 – 4 години у чергах до маркетів буквально за шматком хліба.

Як тільки окупанти почали давати маріупольцям гроші у вигляді пенсій та соціальних виплат, ціни стрімко зросли. Це свідчить про те, що окупанти буквально наживаються на мешканцях міста.

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