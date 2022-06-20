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Маріуполь: окупанти ховають загиблих у братських могилах, технічна вода замість питної, черги за шматком хліба

"Українська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 10:54
Фото скріншот

В Маріуполі окупанти почали ексгумацію згиблих, тіла вантажать на трактори і везуть у місцевий морг. Через спеку після реєстрації трупи одразу закопують у братських могилах.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажать на трактори і звозять в "морг на Метро". Реєстрація ведеться виключно за участі близьких. Через спеку з моргу - одразу до поховання в братських могилах. Не завжди зі встановленням номерів. Поводження з загиблими як зі сміттям стало нормою".

Деталі: Дуже гостро в окупованому місті стоїть проблема забезпечення питною водою та їжею. Підвоз води нерегулярні. В деяких районах використовують технічну воду як питну. В лівобережній частині міста проблему водопостачання так і не вирішили.

За словами Андрющенка, окупанти майже припинили роздавати "гуманітарну" допомогу непрацездатним мешканцям міста. Люди стоять по 3 – 4 години у чергах до маркетів буквально за шматком хліба.

Як тільки окупанти почали давати маріупольцям гроші у вигляді пенсій та соціальних виплат, ціни стрімко зросли. Це свідчить про те, що окупанти буквально наживаються на мешканцях міста.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони продовжували тримати оборону і просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію.  
  • 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
  • Наразі Маріуполь окупований. Росіяни перейменували площу Свободи у місті на площу Леніна.
  • Вулицями зруйнованого міста їздять автомобілі з гучномовцями, які транслюють російську пропаганду.
  • За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.
  • Окупанти депортували 50 тисяч маріупольців.

Теми: Маріупольвійнаокупаціявійна
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