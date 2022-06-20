Мариуполь: оккупанты хоронят погибших в братских могилах, техническая вода вместо питьевой, очереди за куском хлеба
В Мариуполе оккупанты начали эксгумацию погибших, тела грузят на тракторы и везут в местный морг. Из-за жары после регистрации труппы сразу закапывают в братских могилах.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Оккупанты начали медленную эксгумацию умерших. Выкапывают трупы, грузят на тракторы и свозят в "морг на Метро". Регистрация ведется исключительно при участии близких. Из-за жары из морга - сразу на погребение в братских могилах. Не всегда с установлением номеров. Обращение с погибшими как с мусором стало нормой".
Детали: Очень остро в оккупированном городе стоит проблема обеспечения питьевой водой и пищей. Подвоз воды нерегулярный. В некоторых районах используют техническую воду в качестве питьевой. В левобережной части города проблему водоснабжения так и не решили.
По словам Андрющенко, оккупанты почти перестали раздавать "гуманитарную" помощь нетрудоспособным жителям города. Люди стоят по 3 – 4 часа в очередях к маркетам буквально за куском хлеба.
Как только оккупанты начали раздавать мариупольцам деньги в виде пенсий и социальных выплат, цены стремительно выросли. Это свидетельствует о том, что оккупанты буквально наживаются на жителях города.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они продолжали держать оборону и просили мир о спасении: морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти планируют их обмен.
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- Сейчас Мариуполь оккупирован. Россияне переименовали площадь Свободы в городе в площадь Ленина.
- По улицам разрушенного города ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующими российскую пропаганду.
- По данным городского совета Мариуполя, до конца 2022 года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от инфекционных заболеваний.
- Оккупанты депортировали 50 тысяч мариупольцев.