Мариуполь: оккупанты хоронят погибших в братских могилах, техническая вода вместо питьевой, очереди за куском хлеба

В Мариуполе оккупанты начали эксгумацию погибших, тела грузят на тракторы и везут в местный морг. Из-за жары после регистрации труппы сразу закапывают в братских могилах.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Оккупанты начали медленную эксгумацию умерших. Выкапывают трупы, грузят на тракторы и свозят в "морг на Метро". Регистрация ведется исключительно при участии близких. Из-за жары из морга - сразу на погребение в братских могилах. Не всегда с установлением номеров. Обращение с погибшими как с мусором стало нормой".

Детали: Очень остро в оккупированном городе стоит проблема обеспечения питьевой водой и пищей. Подвоз воды нерегулярный. В некоторых районах используют техническую воду в качестве питьевой. В левобережной части города проблему водоснабжения так и не решили.

По словам Андрющенко, оккупанты почти перестали раздавать "гуманитарную" помощь нетрудоспособным жителям города. Люди стоят по 3 – 4 часа в очередях к маркетам буквально за куском хлеба.

Как только оккупанты начали раздавать мариупольцам деньги в виде пенсий и социальных выплат, цены стремительно выросли. Это свидетельствует о том, что оккупанты буквально наживаются на жителях города.

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