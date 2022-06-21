Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Україна працює над поверненням захисників Маріуполя

Валентина РоманенкоВівторок, 21 червня 2022, 18:14
Володимир Зеленський. ілюстративне фото ОП

Українська влада працює над поверненням захисників Маріуполя. Цим процесом керує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем‘єр-міністром Люксембурга Ксав‘є Бетелем у Києві, цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Багато деталей не зможу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки. Ми в це не тільки віримо.

Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Вони керують цим процесом. Будемо очікувати результати".

Деталі: Зеленський наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.

"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", – поінформував Зеленський, зазначивши, що українська розвідка знає більше деталей.

Глава держави підкреслив, що влада на політичному рівні має робити все для повернення військових. Зокрема, максимально підключати до цього процесу партнерів: і Червоний Хрест, і Організацію Об‘єднаних Націй, і держави, які мають певний вплив на РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: Маріупольвійна
Головне сьогодні

Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом

Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні, її очолив мисливець за нацистами

Біля Лисичанська окупанти захопили ще два селища, ЗСУ відбили штурм – зведення Генштабу

До України прибув генпрокурор США

Усі новини...
Маріуполь
Через нестачу питної води в Маріуполі люди перебувають на межі смерті – мер
Захисники Маріуполя живі, робота над їх звільненням не зупиняється – Єрмак
Маріуполь: окупанти ховають загиблих у братських могилах, технічна вода замість питної, черги за шматком хліба
Останні новини
00:40
На Запоріжжі росіяни почали залякувати мешканців стратами — мер Мелітополя
23:49
Глава МЗС Італії залишив свою партію, яка не хотіла підтримувати Україну
23:42
США вражені, що в Росії допускають можливість смертної кари для полонених американців
23:33
Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії
23:15
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
22:53
Сумщину атакували дрони-камікадзе: 4 поранених
22:19
Зеленський призначив нового члена Ради НБУ: що про нього відомо
22:12
У Маріуполі двоє окупантів підірвалися на міні - радник мера
21:54
Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом
21:44
Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ
Усі новини...