Зеленський: Україна працює над поверненням захисників Маріуполя

Українська влада працює над поверненням захисників Маріуполя. Цим процесом керує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем‘єр-міністром Люксембурга Ксав‘є Бетелем у Києві, цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Багато деталей не зможу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки. Ми в це не тільки віримо.

Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Вони керують цим процесом. Будемо очікувати результати".

Деталі: Зеленський наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.

"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", – поінформував Зеленський, зазначивши, що українська розвідка знає більше деталей.

Глава держави підкреслив, що влада на політичному рівні має робити все для повернення військових. Зокрема, максимально підключати до цього процесу партнерів: і Червоний Хрест, і Організацію Об‘єднаних Націй, і держави, які мають певний вплив на РФ.

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