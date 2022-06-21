Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Україна працює над поверненням захисників Маріуполя

Валентина РоманенкоВівторок, 21 червня 2022, 18:14
Зеленський: Україна працює над поверненням захисників Маріуполя
Володимир Зеленський. ілюстративне фото ОП

Українська влада працює над поверненням захисників Маріуполя. Цим процесом керує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем‘єр-міністром Люксембурга Ксав‘є Бетелем у Києві, цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Багато деталей не зможу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки. Ми в це не тільки віримо.

Реклама:

Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Вони керують цим процесом. Будемо очікувати результати".

Деталі: Зеленський наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.

"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", – поінформував Зеленський, зазначивши, що українська розвідка знає більше деталей.

ВІДЕО ДНЯ

Глава держави підкреслив, що влада на політичному рівні має робити все для повернення військових. Зокрема, максимально підключати до цього процесу партнерів: і Червоний Хрест, і Організацію Об‘єднаних Націй, і держави, які мають певний вплив на РФ.

Передісторія: 

Теми: Маріупольвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Маріуполь
Путін "відкрив" школу у розбомбленому росіянами Маріуполі: до диктатора вивели дитину, щоб "подякувала"
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: