Зеленський: Україна працює над поверненням захисників Маріуполя
Українська влада працює над поверненням захисників Маріуполя. Цим процесом керує Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Джерело: президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем‘єр-міністром Люксембурга Ксав‘є Бетелем у Києві, цитує "Укрінформ".
Пряма мова: "Багато деталей не зможу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки. Ми в це не тільки віримо.
Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Вони керують цим процесом. Будемо очікувати результати".
Деталі: Зеленський наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.
"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", – поінформував Зеленський, зазначивши, що українська розвідка знає більше деталей.
Глава держави підкреслив, що влада на політичному рівні має робити все для повернення військових. Зокрема, максимально підключати до цього процесу партнерів: і Червоний Хрест, і Організацію Об‘єднаних Націй, і держави, які мають певний вплив на РФ.
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебувають у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем.