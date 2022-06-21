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Зеленский: Украина работает над возвращением защитников Мариуполя

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 18:14
Владимир Зеленский. иллюстративное фото ОП

Украинские власти работают над возвращением защитников Мариуполя., этим процессом руководит Главное управление разведки Министерства обороны.

Источник: президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, которые взяли на себя обязательство помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим.

Мы работаем, но вся работа проходит на площадке нашего Главного управления разведки. Они управляют этим процессом. Будем ждать результаты".

Детали: Зеленский отметил необходимость быстрого решения этого вопроса, поскольку потерянное время негативно влияет на украинских защитников, особенно раненых.

"Что происходит с ними конкретно сейчас, какую помощь им оказывают, кроме слов, мы ничего не знаем", – проинформировал Зеленский, отметив, что украинская разведка знает больше деталей.

Глава государства подчеркнул, что власть на политическом уровне должна делать все для возвращения военных. В частности, максимально подключать к этому процессу партнеров: и Красный Крест, и Организацию Объединенных Наций, и государства, оказывающие определенное влияние на РФ.

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Предыстория:

  • Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем

Темы: Мариупольвойна
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